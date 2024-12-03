Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

Через влучання ворожого БпЛА в об’єкт енергетики частина Тернополя без світла – мер

Ольга Глущенко , Ірина БалачукВівторок, 3 грудня 2024, 09:00
Через влучання ворожого БпЛА в об’єкт енергетики частина Тернополя без світла – мер
наслідки атаки російського дрона на Тернопіль у ніч проти 3 грудня, фото: ДСНС

У ніч проти 3 грудня ворожий дрон влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури Тернополя, частина міста лишилася без електроенергії.

Джерело: міський голова Тернополя Сергій Надал, начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода та ДСНС у Telegram 

Пряма мова: "Ворожий БпЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики. Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки".

Реклама:

Деталі: Надал закликав тернополян зарядити телефони і поповнити запаси води. 

 
фото ДСНС

Доповнено: Вранці начальник тернопільської ОВА В’ячеслав Негода повідомив, що внаслідок удару на території підприємства виникла пожежа. Рятувальники оперативно загасили загоряння.

"Постраждалих немає. Проте знову виникли проблеми з електрикою. Спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків", – повідомив Негода. 

РЕКЛАМА:
 
фото ДСНС

У ДСНС додали, що на місці працювали 34 рятувальники та 11 одиниць спеціальної техніки. 

Що передувало: Російські війська увечері 2 грудня запустили на територію України ударні безпілотники. Повітряна тривога у Тернополі тривала з 1:26 до 4:07.

Передісторія:

Тернопільбезпілотникиенергетикавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: 43 тисячі українських воїнів загинули за час повномасштабної війни

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Трамп: Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля

Сили ППО збили 28 з 74 російських БПЛА

Оновлено, фото, відеоСирійські повстанці заявили про захоплення Дамаска: Режим Асада пав

ISW: Росія не припинить наступ на Покровськ, попри рекордні втрати

Усі новини...
Тернопіль
Один загиблий і четверо поранені – наслідки удару дроном у Тернополі
Ворог атакував Тернопіль БпЛА: є загиблі та важкопоранені
Окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури на Тернопільщині – ОВА
Останні новини
14:12
МЗС РФ: Асад після переговорів із повстанцями залишив посаду і країну
14:03
У Мексиці під час будівництва шосе знайшли стародавню піраміду
13:51
Пентагон: США збережуть присутність на сході Сирії
13:33
Влада Грузії заборонить протестувальникам закривати обличчя
13:16
Виробник електромобілів VinFast побудує другий завод у В'єтнамі
12:57
Зеленський: 43 тисячі українських воїнів загинули за час повномасштабної війни
12:48
На базі батальйону К-2 створюється окремий полк безпілотних систем
12:30
Вчені дослідили, чи працює для їжі правило "5 секунд"
12:29
Cалліван: Тривожні дзвони російської економіки б’ють все сильніше
12:11
Фірма, чия кукурудза зникла після арешту, відсудила у держави 5 мільйонів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: