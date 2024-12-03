Через влучання ворожого БпЛА в об’єкт енергетики частина Тернополя без світла – мер

наслідки атаки російського дрона на Тернопіль у ніч проти 3 грудня, фото: ДСНС

У ніч проти 3 грудня ворожий дрон влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури Тернополя, частина міста лишилася без електроенергії.

Джерело: міський голова Тернополя Сергій Надал, начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода та ДСНС у Telegram

Пряма мова: "Ворожий БпЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики. Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки".

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Деталі: Надал закликав тернополян зарядити телефони і поповнити запаси води.

фото ДСНС

Доповнено: Вранці начальник тернопільської ОВА В’ячеслав Негода повідомив, що внаслідок удару на території підприємства виникла пожежа. Рятувальники оперативно загасили загоряння.

"Постраждалих немає. Проте знову виникли проблеми з електрикою. Спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків", – повідомив Негода.

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фото ДСНС

У ДСНС додали, що на місці працювали 34 рятувальники та 11 одиниць спеціальної техніки.

Що передувало: Російські війська увечері 2 грудня запустили на територію України ударні безпілотники. Повітряна тривога у Тернополі тривала з 1:26 до 4:07.

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