Помилки у прізвищах, 7 вже обміняних українців: у ГУР розповіли, що не так зі списком Москалькової

В оприлюдненому російською омбудсманом Тетяною Москальковою списку українських військовополонених, яких нібито Україна "не хоче", є семеро громадян, які вже повернулись на батьківщину, і це не єдина маніпуляція російської сторони, яка сама блокує обмін полоненими.

Джерело: cекретар Координаційного штабу заступник начальника ГУР МО України бригадний генерал Дмитро Усов

Пряма мова: "З російської сторони лунають гучні заяви про кількість полонених, яких вони начебто можуть поміняти, з'являються навіть списки. Звісно, офіційними каналами жодних реальних пропозицій ми не отримували. Ця гра росіян – лише на публіку, і вона особливо цинічна. Вони маніпулюють долями людей і вразливим становищем родичів.

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Ми уважно проаналізували поширені списки. Що ми бачимо: сімох полонених уже обміняли, чимало помилок у прізвищах та датах народження, серед прізвищ є чотирнадцятеро цивільних. Тобто, російські пропагандисти пропонують міняти на своїх військових наших звичайних громадян, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Проте ці списки та гучні заяви призначені лише для розхитування ситуації. Це намагання дискредитувати українські державні органи".

Деталі: За словами Усова, насправді реальні пропозиції від російської сторони Координаційний штаб отримує лише щодо обміну полонених, захоплених на Курському напрямку. Полонені росіяни з інших регіонів так звану російську владу не цікавлять, наголосив заступник Буданова.

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Сотні російських полонених – зокрема і важкопоранених – скніють в українських таборах уже понад рік чи два. Є ті, чиєю долею країна-агресорка не цікавиться від самого початку вторгнення.

При цьому умови утримання російських загарбників не порівняти з російськими катівнями, наголосив бригадний генерал. Українська сторона утримує військовополонених згідно з нормами Женевських конвенцій лише з однією метою: якнайшвидше обміняти на українських захисниць та захисників.

Пряма мова: "Жодного іншого резону тримати їх у нас і витрачати на них гроші наших платників податків немає.

Не побачили ми в оприлюднених списках також наших важкопоранених та жінок. А саме ці категорії слід повертати згідно з міжнародним гуманітарним правом у першу чергу.

Росія не дотримується жодних законів війни і не бажає цього робити. Доля власних громадян російську так звану владу як не цікавила, так і не цікавить. Пропагандисти грають на публіку. Реальні ж механізми повернення – репатріація, змішані медичні комісії, обмін "всіх на всіх" – досі надійно заблоковані Кремлем".