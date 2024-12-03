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У Верховній Раді стало на ще одного нардепа менше

Валентина РоманенкоВівторок, 3 грудня 2024, 15:04
У Верховній Раді стало на ще одного нардепа менше
Альона Шкрум. фото з Facebook нардепки

Верховна Рада підтримала складання мандату народною депутаткою від ВО "Батьківщина" Альоною Шкрум.

Джерело: нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: "За" проголосували 307 депутатів.

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Пряма мова Железняка: "Альона працювала в Раді 10 років. Це як конгресмени 5-ть скликань). Останній час в нашому комітеті. 

Дякую за роботу і удачі на новому місці".

Що передувало: 2 грудня стало відомо, що народна депутатка від ВО "Батьківщина" Альона Шкрум складає мандат, комітет Ради уже розглянув відповідний проєкт постанови про складення депутатських повноважень. З’явилася інформація, що Шкрум стане заступником міністра розвитку громад і територій Олексія Кулеби.

Верховна Рада
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