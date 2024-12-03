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Парламент Південної Кореї вимагає від президента скасувати воєнний стан

Олександр ШумілінВівторок, 3 грудня 2024, 18:22
Парламент Південної Кореї вимагає від президента скасувати воєнний стан
Фото: Getty Images

Національна асамблея Південної Кореї змогла у середу проголосувати за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати надзвичайний воєнний стан.

Джерело: південнокорейське агентство Yonhap

Деталі: Конституцієя країни передбачає, що воєнний стан має бути скасований, якщо цього вимагає парламентська більшість.

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З 300 депутатів парламенту на засіданні були присутні 190. Всі вони проголосували за постанову з вимогою скасувати воєнний стан. Після цього всі війська покинули будівлю парламенту.

Що цьому передувало: У вівторок президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації у вівторок Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".

Юн не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.

Південна КореяВоєнний стан
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