Міноборони: 17-річні хлопці зможуть через Резерв+ ставати на військовий облік
Парламент підтримав у першому читанні проєкт закону №12076, який дозволяє автоматично через Резерв+ ставати на військовий облік 17-річним юнакам по досягненню віку.
Джерело: пресслужба Міністерства оборони та Верховної Ради
Деталі: Хлопці, яким виповнюється 17 років, матимуть змогу стати на облік призовників за допомогою Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.
Проєкт закону передбачає, що юнакам більше не потрібно звертатися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або проходити медогляд. Достатньо буде пройти ідентифікацію у Резерв+, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ.
У Верховній Раді також додали, що жінки які виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників. "Після проходження базової військової служби - беруться на військовий облік військовозобов’язаних", - сказано у повідомленні.
Передісторія:
- Раніше Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я та неурядовою організацією "Принцип" представили реформу військово-лікарських комісій, яка усуне необхідність відвідувати територіальні центри комплектування.