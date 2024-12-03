Міноборони: 17-річні хлопці зможуть через Резерв+ ставати на військовий облік

Парламент підтримав у першому читанні проєкт закону №12076, який дозволяє автоматично через Резерв+ ставати на військовий облік 17-річним юнакам по досягненню віку.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони та Верховної Ради

Деталі: Хлопці, яким виповнюється 17 років, матимуть змогу стати на облік призовників за допомогою Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

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Проєкт закону передбачає, що юнакам більше не потрібно звертатися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або проходити медогляд. Достатньо буде пройти ідентифікацію у Резерв+, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ.

У Верховній Раді також додали, що жінки які виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників. "Після проходження базової військової служби - беруться на військовий облік військовозобов’язаних", - сказано у повідомленні.

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