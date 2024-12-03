Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

Міноборони: 17-річні хлопці зможуть через Резерв+ ставати на військовий облік

"Українська правда"Вівторок, 3 грудня 2024, 20:12
Міноборони: 17-річні хлопці зможуть через Резерв+ ставати на військовий облік
Фото ілюстративне

Парламент підтримав у першому читанні проєкт закону №12076, який дозволяє автоматично через Резерв+ ставати на військовий облік 17-річним юнакам по досягненню віку.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони та Верховної Ради

 Деталі: Хлопці, яким виповнюється 17 років, матимуть змогу стати на облік призовників за допомогою Електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Реклама:

Проєкт закону передбачає, що юнакам більше не потрібно звертатися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, або проходити медогляд. Достатньо буде пройти ідентифікацію у Резерв+, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ.

У Верховній Раді також додали, що жінки які виявили бажання проходити базову військову службу, беруться на військовий облік призовників. "Після проходження базової військової служби - беруться на військовий облік військовозобов’язаних", - сказано у повідомленні.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Раніше Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоров’я та неурядовою організацією "Принцип" представили реформу військово-лікарських комісій, яка усуне необхідність відвідувати територіальні центри комплектування.

Міноборонивійськовий облік
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ

Трамп на питання, чи зменшиться допомога Україні: Можливо, авжеж

У понеділок відключення застосовуватимуть з 8 до 19 години

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Трамп: Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля

Усі новини...
Міноборони
Депутати викликали Умєрова до Ради через скандали щодо закупівлі мін
Новий єврокомісар з оборони поговорив з Умєровим про захист України
МО: У листопаді армія РФ зазнала найбільших втрат від початку війни
Останні новини
21:57
Єврокомісар хоче збільшити оборонні витрати у бюджеті ЄС до 100 млрд євро
21:29
Байден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії
20:57
Літак, який міг доправити Асада до Москви, вилетів із Латакії – ЗМІ
20:42
футбол"Динамо" розгромило в Києві "Олександрію" і стало одноосібним лідером чемпіонату України
20:21
фотоУ Тбілісі протестувальники "прикрасили" прапором України "йолку"
20:20
оновленоРосіяни знову намагалися атакувати Україну ударними БпЛА
20:04
оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ
19:53
У ГУР назвали дезінформацією повідомлення про катастрофу літака з Асадом
19:30
Туск: Після Сирії світ має усвідомити можливість перемогти Росію
18:58
Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада? Подкаст
Усі новини...
Реклама:
Реклама: