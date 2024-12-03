Єрмак вирушає до США на зустріч із трампістами
Українська делегація, до якої зокрема входить голова Офісу президента Андрій Єрмак, вирушає до США для переговорів з оточенням Дональда Трампа.
Джерело: Radio NV з посиланням на "джерела в дипломатичних колах", джерела УП в команді президента
Деталі: За словами джерел NV, до української делегації, окрім Єрмака, входить міністр оборони Рустем Умєров і віцепрем‘єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.
Джерела NV вказують, що "…основна ціль цієї поїздки – це зустріч з трампістами, людьми з оточення новообраного президента США Дональда Трампа".
Проте за даними джерел УП Умєров залишається в Києві. Водночас до делегації входить його заступник Сергій Боєв.
Єрмак планує організувати зустрічі з номінованим Трампом на посаду спецпредставника щодо України та Росії генералом у відставці Кітом Келлогом, радником з нацбезпеки Майком Волтцом.
Передісторія:
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна напряму працювати з обраним президентом США Дональдом Трампом, бо в його оточенні є "різні голоси".
- Він також казав, що розраховує побачити пропозиції Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні невдовзі після початку його каденції.