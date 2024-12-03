Єрмак вирушає до США на зустріч із трампістами

Українська делегація, до якої зокрема входить голова Офісу президента Андрій Єрмак, вирушає до США для переговорів з оточенням Дональда Трампа.

Джерело: Radio NV з посиланням на "джерела в дипломатичних колах", джерела УП в команді президента

Деталі: За словами джерел NV, до української делегації, окрім Єрмака, входить міністр оборони Рустем Умєров і віцепрем‘єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Реклама:

Джерела NV вказують, що "…основна ціль цієї поїздки – це зустріч з трампістами, людьми з оточення новообраного президента США Дональда Трампа".

Проте за даними джерел УП Умєров залишається в Києві. Водночас до делегації входить його заступник Сергій Боєв.

Єрмак планує організувати зустрічі з номінованим Трампом на посаду спецпредставника щодо України та Росії генералом у відставці Кітом Келлогом, радником з нацбезпеки Майком Волтцом.

РЕКЛАМА:

Передісторія: