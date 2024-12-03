Російські війська атакують ударними безпілотниками
Увечері 3 грудня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.
Джерело: Повітряні сили в Telegram
Деталі: О 19:47 повідомили про групу БПЛА на півночі Чернігівської області.
О 20:38 стало відомо про групу БПЛА на сході Харківської області.
О 21:04 військові попередили про групу БПЛА на півночі та півдні Чернігівської області курсом на Чернігів та Київську область та про групу БПЛА на сході та в центрі Харківської області курсом на Полтаву.
Станом на 21:55 відомо про БПЛА:
- на заході, та північному сході Чернігівської області курсом на Київщину;
- в центральній частині Сумщини курсом на південь;
- на сході Полтавської області курсом на захід;
- на півночі Харківської області курсом на Кременчук.
О 22:37 повідомили про групи БпЛА:
- на півночі Житомирщини курсом на південь;
- на південному заході Чернігівської області курсом на Київську область;
- на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;
- на півночі Полтавської області курсом на північний захід;
- на півночі Дніпропетровської області курсом на захід.
О 23:47 військові попередили про групи БпЛА:
- на північному заході Чернігівщини курсом на Київщину;
- на півдні Київщини курсом на захід;
- в північно-центральній частині Житомирщини курсом на захід;
- в центральній частині Кіровоградської області курсом на північ та захід;
- на Миколаївщині курсом на північ та північний захід.
О 00:21 Повідомили про "Шахед" на Житомир зі сторони Левків.
Станом на 01:01:
- Група БПЛА на півночі та півдні Чернігівщини курсом на південний схід та північний захід відповідно.
- Група БПЛА в центрі та півдні Житомирщини курсом на південний схід та на захід.
- Група БПЛА на півночі та центрі Хмельниччини курсом на південь та південний захід.
- Група БПЛА на Черкащині, на півдні та сході області курсом на північний захід та на північний схід.
- Група БПЛА на півночі Кіровоградщини курсом на північ.
- Група БПЛА на півдні Вінниччини курсом на північний захід.
- Група БПЛА на півночі Одещини курсом на північний захід.
- Група БПЛА на півдні Миколаївщини курсом на північний захід.
О 01:07 Повітряні сили попередили про рух БПЛА на Старокостянтинів.
Станом на 02:04:
- на півночі Чернігівщини курсом на північний захід;
- на півночі Київщини курсом на захід;
- на півночі Хмельниччини курсом на південний схід;
- на півночі Тернопільщини курсом на південь;
- на сході Полтавщини курсом на схід;
- на півночі та півдні Миколаївщини курсом на північ та південний схід.
Станом на 03:03:
- група БПЛА в центральній частині Чернігівщини курсом на південний захід;
- група БПЛА на сході Житомирщини курсом на південний схід;
- група БПЛА на півдні Миколаївщини курсом на південний схід.
О 04:20 військові повідомили про ворожий БПЛА на південному сході Запорізької області - курс західний.