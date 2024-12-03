Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

Російські війська атакують ударними безпілотниками

Тетяна Олійник, Іван Д'яконовВівторок, 3 грудня 2024, 23:55
Російські війська атакують ударними безпілотниками
Фото - Getty Images

Увечері 3 грудня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України. 

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 19:47 повідомили про групу БПЛА на півночі Чернігівської області.

Реклама:

О 20:38 стало відомо про групу БПЛА на сході Харківської області.

О 21:04 військові попередили про групу БПЛА на півночі та півдні Чернігівської області курсом на Чернігів та Київську область та про групу БПЛА на сході та в центрі Харківської області курсом на Полтаву.

Станом на 21:55 відомо про БПЛА:

РЕКЛАМА:
  • на заході, та північному сході Чернігівської області курсом на Київщину;
  • в центральній частині Сумщини курсом на південь;
  • на сході Полтавської області курсом на захід;
  • на півночі Харківської області курсом на Кременчук.

О 22:37 повідомили про групи БпЛА: 

  • на півночі Житомирщини курсом на південь;
  • на південному заході Чернігівської області курсом на Київську область;
  • на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;
  • на півночі Полтавської області курсом на північний захід;
  • на півночі Дніпропетровської області курсом на захід.

О 23:47 військові попередили про групи БпЛА:

  • на північному заході Чернігівщини курсом на Київщину;
  • на півдні Київщини курсом на захід;
  • в північно-центральній частині Житомирщини курсом на захід;
  • в центральній частині Кіровоградської області курсом на північ та захід;
  • на Миколаївщині курсом на північ та північний захід.

О 00:21 Повідомили про "Шахед" на Житомир зі сторони Левків.

Станом на 01:01:

  • Група БПЛА на півночі та півдні Чернігівщини курсом на південний схід та північний захід відповідно.
  • Група БПЛА в центрі та півдні Житомирщини курсом на південний схід та на захід.
  • Група БПЛА на півночі та центрі Хмельниччини курсом на південь та південний захід.
  • Група БПЛА на Черкащині, на півдні та сході області курсом на північний захід та на північний схід.
  • Група БПЛА на півночі Кіровоградщини курсом на північ.
  • Група БПЛА на півдні Вінниччини курсом на північний захід.
  • Група БПЛА на півночі Одещини курсом на північний захід.
  • Група БПЛА на півдні Миколаївщини курсом на північний захід.

О 01:07 Повітряні сили попередили про рух БПЛА на Старокостянтинів.

Мапа: alerts.in.ua
Мапа: alerts.in.ua

Станом на 02:04:

  • на півночі Чернігівщини курсом на північний захід;
  • на півночі Київщини курсом на захід;
  • на півночі Хмельниччини курсом на південний схід;
  • на півночі Тернопільщини курсом на південь;
  • на сході Полтавщини курсом на схід;
  • на півночі та півдні Миколаївщини курсом на північ та південний схід.

Станом на 03:03:

  • група БПЛА в центральній частині Чернігівщини курсом на південний захід;
  • група БПЛА на сході Житомирщини курсом на південний схід;
  • група БПЛА на півдні Миколаївщини курсом на південний схід.

О 04:20 військові повідомили про ворожий БПЛА на південному сході Запорізької області - курс західний.

безпілотникивійнаповітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ

Трамп на питання, чи зменшиться допомога Україні: Можливо, авжеж

У понеділок відключення застосовуватимуть з 8 до 19 години

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Трамп: Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля

Усі новини...
безпілотники
Уламки збитих дронів пошкодили будинки, гараж і 2 авто на Київщині
Протиповітряний бій 3 грудня: Сили оборони знищили 22 ворожих БпЛА у 9 областях
Через влучання ворожого БпЛА в об’єкт енергетики частина Тернополя без світла – мер
Останні новини
21:57
Єврокомісар хоче збільшити оборонні витрати у бюджеті ЄС до 100 млрд євро
21:29
Байден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії
20:57
Літак, який міг доправити Асада до Москви, вилетів із Латакії – ЗМІ
20:42
футбол"Динамо" розгромило в Києві "Олександрію" і стало одноосібним лідером чемпіонату України
20:21
фотоУ Тбілісі протестувальники "прикрасили" прапором України "йолку"
20:20
оновленоРосіяни знову намагалися атакувати Україну ударними БпЛА
20:04
оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ
19:53
У ГУР назвали дезінформацією повідомлення про катастрофу літака з Асадом
19:30
Туск: Після Сирії світ має усвідомити можливість перемогти Росію
18:58
Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада? Подкаст
Усі новини...
Реклама:
Реклама: