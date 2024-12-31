У зіткненні легковика і вантажівки на Прикарпатті загинуло 5 молодих людей

На Прикарпатті у дорожньо-транспортній пригоді за участі легковика та та вантажівки ввечері 30 грудня загинуло п’ятеро молодих людей, серед них - неповнолітні.

Джерело: ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, поліція

Дослівно поліція: "Поліцейські встановили, що 20 - річний водій автомобіля "БМВ 520", мешканець Бурштина, проявив неуважність, перевищив допустиму швидкість руху та на заокругленій ділянці виїхав на смуху зустрічного руху. Відтак зіткнувся з вантажівкою "DAF", за кермом якої був 52-річний мешканець Республіки Молдова. Поліцейські також з’ясували, що залишкова висота протектора задніх коліс "БМВ" не відповідала встановленим нормам.

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У результаті аварії водій та його чотири пасажири, з яких двоє – неповнолітні підлітки, загинули на місці. Водія вантажівки перевірено на стан сп’яніння. Він тверезий".

Деталі: 30 грудня о 21:49 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Н-09 "Мукачево-Львів" у селі Насташине, Бурштинської територіальної громади, Івано-Франківського району трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі легкового та вантажного автомобілів.

На місці ДТП рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували тіла 15-річної та 18-річної дівчини та трьох хлопців 2004, 2006 та 2008 років народження.

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На місці події працювала психолог ГУ ДСНС, яка надавала психологічну допомогу та підтримку очевидцям та родичам загиблих.

Дослівно: "Подія класифікується як надзвичайна ситуація техногенного характеру об’єктового рівня. Всі обставини даної події встановлюють правоохоронці".