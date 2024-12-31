"Рейнджери" ССО відбили село на Курщині у росіян і північнокорейців

Бійці 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ завдяки наступальним діям зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ.

Джерело: пресслужба ССО, "Українська правда"

Деталі: Зазначається, що цьому передувала робота артилерії Сил оборони. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі (за даними УП, це трапилося днями –ред.).

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Виявилося, що разом із російськими військовими, село тримали також війська Північної Кореї, додають спецпризначенці.