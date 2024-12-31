Комбінований удар РФ 31 грудня: ППО збила 16 дронів і 6 ракет, в тому числі "Кинджал"

Відбиваючи комбіновану російську атаку 31 грудня, протиповітряна оборона України знищила 6 ворожих ракет та 16 дронів, ще 24 безпілотники – не досягли цілей, водночас є влучання балістики.

Джерело: Повітряні сили у соцмережах

Деталі: У ніч на 31 грудня із 20.30 30 грудня противник застосував 61 засіб повітряного нападу:

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6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької обл.;

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" із винищувача МіГ-31К із повітряного простору Тульської обл.

6 керованих авіаційних ракет Х-69 і літаків тактичної авіації з повітряного простору Бєлгородської обл.;

8 крилатих ракет Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору Тульської обл.;

40 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів інших типів із напрямків Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово — РФ.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп Сил оборони збито:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

5 керованих авіаційних ракет Х-69;

16 ударних БпЛА типу Shahed, ще 24 безпілотники-імітатори різних типів локаційно втрачені (без негативних наслідків)

Повідомляється, що внаслідок російської атаки є влучання балістикою на Сумщині та Київщині.

Дослівно ПС: "Попри новорічний настрій, закликаємо громадян не ігнорувати повітряну тривогу. Бережіть себе та своїх рідних!".