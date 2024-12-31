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Financial Times: Росія готувала атаки на АЕС та цивільну інфраструктуру Японії і Південної Кореї

Станіслав ПогоріловВівторок, 31 грудня 2024, 13:44
Financial Times: Росія готувала атаки на АЕС та цивільну інфраструктуру Японії і Південної Кореї
Фото: Getty Imafes

Британське видання Financial Times отримало доступ до 29 секретних документів військових РФ за 2013-2014 роки зі списками цілей, зокрема, АЕС, для потенційної війни з Японією та Південною Кореєю.

Джерело: Financial Times з посиланням на західні джерела

Дослівно: "Плани ударів, викладені у витоку російських військових документів, охоплюють 160 об'єктів, таких як дороги, мости і заводи, які були обрані як цілі, щоб зупинити "перегрупування військ в районах оперативного призначення".

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Деталі: У документах, на які посилається видання, йдеться про гостре занепокоєння Москви щодо свого східного флангу. Російські військові планувальники побоюються, що східні кордони країни будуть вразливими в будь-якій війні з НАТО, а також для атак з боку американських сил і регіональних союзників.

Видання зазначає, що документи, які в основному присвячені підготовці офіцерів до потенційного конфлікту на східному кордоні країни в 2008-14 роках, досі вважаються актуальними для російської стратегії.

Документи містять, пише видання, раніше невідомі подробиці про принципи застосування ядерної зброї і окреслюють сценарії військового моделювання китайського вторгнення і нанесення ударів вглиб Європи.

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У статті зазначається, що Азія стала центральним регіоном у стратегії правителя Росії Володимира Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну і, ширше, протистояння з НАТО.

Список цілей у Японії та Південній Кореї містився в презентації, покликаній пояснити можливості неядерного варіанту крилатої ракети Х-101. Документ містив емблему загальновійськової академії Збройних сил РФ, навчального закладу для старших офіцерів.

Перші 82 об'єкти в російському списку цілей мають військовий характер, такі як центральний і регіональні командні штаби японських і південнокорейських збройних сил, радіолокаційні установки, авіабази і військово-морські об'єкти.

Решта - об'єкти цивільної інфраструктури, в тому числі автомобільні і залізничні тунелі в Японії, такі як тунель, що з'єднує острови Хонсю і Кюсю.

Енергетична інфраструктура у списку також є пріоритетною: список включає 13 електростанцій, таких як ядерні комплекси в Токаї, а також нафтопереробні заводи.

У Південній Кореї головними цивільними цілями є мости, але список також включає промислові об'єкти, такі як металургійний завод в Пхохані і хімічні заводи в Пусані.

"Плани Росії свідчать про впевненість у своїх ракетних системах, яка, як з'ясувалося, була перебільшеною", пише Financial Times.

РосіяЯпоніяПівденна Кореяракетний удар
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