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Буданов розповів свої прогнози на 2025 рік: Оптимістичніші, ніж минулоріч

Тетяна ОлійникВівторок, 31 грудня 2024, 16:27
Буданов розповів свої прогнози на 2025 рік: Оптимістичніші, ніж минулоріч
Кирило Буданов. Фото - Getty Images

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов наголосив, що у 2025 році необхідно знайти рішення проти використання росіянами оптоволоконних FPV-дронів.

Джерело: Буданов в телемарафоні

Пряма мова: "У війні дронів ми перемагаємо. Але росіяни масово пішли на використання оптоволоконних дронів. Це величезна для нас проблема, тому що засобами РЕБ їх зупинити неможливо, мається на увазі використання FPV-дронів. Це ноу-хау і тренд цього року. У наступному році будемо всі разом шукати технологічне  рішення, як боротися з величезною кількістю таких апаратів".

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Деталі: Загалом Буданов вважає, що 2025 рік буде для України кращим за 2024-й, тоді як Росії доведеться ухвалювати дуже непрості рішення.

Пряма мова: "Торік хтось із журналістів мене спитав, які очікування від 2024 року. І я тоді абсолютно чесно сказав, що, на жаль, 2024-й буде дуже важким.

Щодо 2025 року в мене набагато більше оптимізму. 2025-й буде точно кращим за цей. Для цього є об’єктивні фактори, і я сподіваюся, у 2025-му ми побачимо дуже багато гарних подій. Які зрештою принесуть нам те, чого ми так усі чекаємо".

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Деталі: На думку Буданова, якщо Росія не схаменеться до середини 2025 року, їм точно доведеться ухвалювати дуже непрості рішення щодо їхньої фінансової й економічної системи. "Чи готові вони до цього? Можливо, й готові. Чи хочуть вони цього? Стовідсотково, що ні. Вони будуть всіляко намагатися цього уникнути і робитимуть усе, щоб цього не допустити", – зазначив керівник ГУР.

БудановГУРвійнабезпілотники
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