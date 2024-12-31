Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
🎄 Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

На Вінниччині в кабінеті керівника підприємства пролунав вибух: троє людей загинули

Тетяна ОлійникВівторок, 31 грудня 2024, 16:45
На Вінниччині в кабінеті керівника підприємства пролунав вибух: троє людей загинули
Ілюстративне фото - Getty Images

У селищі Крижопіль на Вінниччині у кабінет керівника зайшов колишній працівник підприємства, після чого пролунав вибух. Троє людей загинули, один постраждав.

Джерело: поліція Вінницької області, "Суспільне Вінниця"

Дослівно: "Поліцейські Вінниччини працюють на місці вибуху в Тульчинському районі

Реклама:

Подія сталась 31 грудня близько 12:00 години у селищі Крижопіль. За попередньою інформацією, колишній працівник одного із підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого відбувся вибух. Внаслідок цього обидва чоловіки загинули на місці події. Станом на 13:30 відомо про ще одного чоловіка, який помер під час надання медичної допомоги".

Деталі: Ще один потерпілий отримав травми та госпіталізований.

На місці події працюють поліціянти, вибухотехніки та криміналісти.

РЕКЛАМА:

Оновлено: Джерела "Суспільного" повідомили, що, ймовірно, внаслідок вибуху гранати, загинули керівник ПрАТ "Поділля", який також є співзасновником благодійної організації "Благодар Вінниччини", ще один співзасновник цієї організації і охоронець підприємства.

Травмованого чоловіка госпіталізували, за даними журналістів, це депутат Крижопільської селищної ради. Його життю нічого не загрожує.

Вінницька областьнадзвичайна подіявибухполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Удари БпЛА завдають значних втрат штурмовикам КНДР у війні проти України – ISW

Росіяни обходять Покровськ із півдня та наближаються до Дніпропетровщини

Фіцо заявив, що Зеленський "ходить по Європі, жебракує й шантажує"

У СБУ пояснили, яку депутатську роботу Шуфрич зможе виконувати з СІЗО

відео"Майже битва під Бродами": Третя штурмова показала розгром окупантів на Харківщині

відеоССО та ДШВ показали евакуацію північнокорейських полонених

Усі новини...
Вінницька область
Легковик з сімома людьми зіткнувся з вантажівкою на Вінниччині – троє загинули
Через дронову атаку на Вінничині та Чернігівщині палали будинки, авто та господарські споруди
Ракетний удар росіян: на Вінниччині є пошкодження будинків, травмована жінка
Останні новини
08:10
Я готовий після деокупації їхати на Донбас вчити дітей – шкільний вчитель Артур Пройдаков
07:59
Інтерв'юДар'я Снігур: Через обстріли Києва довелося готуватися до Australian Open не вдома
07:56
Чісора пояснив, чому Усик здолав би праймового Холіфілда
07:38
Мінус 1750 військових і 5 танків – Генштаб про втрати Росії за минулу добу
06:52
Спецпрокурор у справах Трампа подав у відставку
05:54
Тисячі литовських дронів для України застрягли на складах – ЗМІ
04:52
Заліз на вагон потяга: на Одещині від удару струмом загинув підліток
03:54
Удари БпЛА завдають значних втрат штурмовикам КНДР у війні проти України – ISW
03:39
кіберспортNAVI визнана найкращою командою року з Counter-Strike 2
02:48
боксУсик: Бій з Дюбуа у 2025 році? Без проблем
Усі новини...
Реклама:
Реклама: