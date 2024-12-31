На Вінниччині в кабінеті керівника підприємства пролунав вибух: троє людей загинули

У селищі Крижопіль на Вінниччині у кабінет керівника зайшов колишній працівник підприємства, після чого пролунав вибух. Троє людей загинули, один постраждав.

Джерело: поліція Вінницької області, "Суспільне Вінниця"

Дослівно: "Поліцейські Вінниччини працюють на місці вибуху в Тульчинському районі

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Подія сталась 31 грудня близько 12:00 години у селищі Крижопіль. За попередньою інформацією, колишній працівник одного із підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого відбувся вибух. Внаслідок цього обидва чоловіки загинули на місці події. Станом на 13:30 відомо про ще одного чоловіка, який помер під час надання медичної допомоги".

Деталі: Ще один потерпілий отримав травми та госпіталізований.

На місці події працюють поліціянти, вибухотехніки та криміналісти.

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Оновлено: Джерела "Суспільного" повідомили, що, ймовірно, внаслідок вибуху гранати, загинули керівник ПрАТ "Поділля", який також є співзасновником благодійної організації "Благодар Вінниччини", ще один співзасновник цієї організації і охоронець підприємства.

Травмованого чоловіка госпіталізували, за даними журналістів, це депутат Крижопільської селищної ради. Його життю нічого не загрожує.