У Генштабі розповіли про удари по нафтобазі у Смоленській області, що забезпечує армію РФ

У ніч на 31 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій у координації з Силами безпілотних систем ЗСУ та іншими складовими Сил оборони України завдали удару по нафтобазі "Ярцевська" в Смоленській області, яка забезпечувала постачання російської окупаційної армії.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вночі підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем ЗС України та іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтобазі "Ярцевська", що у Смоленській області РФ".

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Деталі: Повідомляється, що на об'єкті сталися потужні вибухи та виникла пожежа, яку супроводжує значне задимлення. У Генштабі зазначають, що загорілися резервуари з нафтопродуктами. Цю нафтобазу використовували, зокрема, для забезпечення російської окупаційної армії.

Додаткова інформація про результати бойових дій наразі уточнюється.

Передісторія:

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