Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
🎄 Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

Зеленський звільнив Попка з посади керівника КМВА та призначив на його місце Ткаченка

Анастасія ПроцВівторок, 31 грудня 2024, 17:44
Зеленський звільнив Попка з посади керівника КМВА та призначив на його місце Ткаченка
фото: Facebook/Тимур Ткаченко

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Замість нього призначив Тимура Ткаченка.

Джерело: укази №897/2024 та №898/2024 

Деталі: Відповідні укази розміщені на сайті президента. 

Реклама:

Дослівно: "Відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" призначити Ткаченка Тимура Фіруддіновича начальником Київської міської військової адміністрації".

Довідково: Раніше Ткаченко обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості. До цього він працював директором Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської державної адміністрації.

ЗеленськийКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр оборони Німеччини спростував інформацію про блокування військової допомоги Україні

Зеленський пропонує відправити 150 пожежників до Каліфорнії, де вирує вогонь

На війні загинув фотограф, оператор і військовий Руслан Ганущак

відеоЗеленський показав допит полонених з КНДР і пропонує повертати їх за обміном

Зеленський: Фіцо зробив програшну ставку на Москву й пихато відмовився від допомоги України

відеоПоліція провела обшуки у молодиків, які фігурували у скандальних роликах з російською музикою

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Ми спростили отримання офіцерських звань для солдатів та сержантів
Зеленський звільнив заступника керівника ОП Романа Машовця
Зеленський призначив військовим омбудсманом Ольгу Решетилову
Останні новини
05:05
Кількість загиблих через лісові пожежі у США зросла до 24
04:24
Фото, відеоРосійські війська вдарили по дитячому оздоровчому центру в Сумах
03:51
БоксДюбуа: Я планую нокаутувати Усика та забрати усі пояси
03:45
Українські військові знищують командні пункти російської армії на Донеччині – ISW
02:35
Росіяни просунулися в низці населених пунктів Донеччини – DeepState
02:05
Ультраправа Німецька партія "АдН" на зʼїзді відмовилася засудити вторгнення Росії в Україну
01:04
Міністр оборони Німеччини спростував інформацію про блокування військової допомоги Україні
00:59
автоспортToyota може повернутися у Формулу-1
00:36
Росіяни атакували дроном Антонівку біля Херсона: є поранений
23:42
Проросійський президент Хорватії Міланович перемагає на виборах
Усі новини...
Реклама:
Реклама: