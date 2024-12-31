Зеленський звільнив Попка з посади керівника КМВА та призначив на його місце Ткаченка

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Замість нього призначив Тимура Ткаченка.

Джерело: укази №897/2024 та №898/2024

Деталі: Відповідні укази розміщені на сайті президента.

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Дослівно: "Відповідно до статті 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" призначити Ткаченка Тимура Фіруддіновича начальником Київської міської військової адміністрації".

Довідково: Раніше Ткаченко обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості. До цього він працював директором Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської державної адміністрації.