Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
🎄 Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

На підконтрольну Україні територію повернули чотирьох дітей

Євген КізіловВівторок, 31 грудня 2024, 21:46
На підконтрольну Україні територію повернули чотирьох дітей
ілюстративне фото від getty images

Благодійна організація Save Ukraine повернула з окупованої Херсонщини двох дівчат і двох хлопців.

Джерело: керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах

Пряма мова: "Справжнє новорічне диво! На підконтрольну Україні територію повернули чотирьох дітлахів із поки що окупованого лівобережжя Херсонщини. Це – двоє хлопчиків і двоє дівчаток, яким від 3 до 17 років. Кожен і кожна пережили те, чого не має знати жодна дитина, –  російський терор, погрози, допити рідних…

Реклама:

Це стало можливим завдяки ініціативі президента України Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA" та неймовірній роботі благодійної організації "Save Ukraine".

Деталі: За словами голови ОВА, тепер діти у безпеці, разом зі своїми близькими. Їм надають необхідну медичну та психологічну допомогу. 

Прокудін розповів, що з початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 246 дітей із Херсонської області.

Херсонська областьдітивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр оборони Німеччини спростував інформацію про блокування військової допомоги Україні

Зеленський пропонує відправити 150 пожежників до Каліфорнії, де вирує вогонь

На війні загинув фотограф, оператор і військовий Руслан Ганущак

відеоЗеленський показав допит полонених з КНДР і пропонує повертати їх за обміном

Зеленський: Фіцо зробив програшну ставку на Москву й пихато відмовився від допомоги України

відеоПоліція провела обшуки у молодиків, які фігурували у скандальних роликах з російською музикою

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині внаслідок атаки ворожого дрона постраждало подружжя
На Херсонщині й Дніпропетровщині через ворожі дрони є загиблий і важкопоранений
Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: 8 постраждалих, з них двоє дітей
Останні новини
05:05
Кількість загиблих через лісові пожежі у США зросла до 24
04:24
Фото, відеоРосійські війська вдарили по дитячому оздоровчому центру в Сумах
03:51
БоксДюбуа: Я планую нокаутувати Усика та забрати усі пояси
03:45
Українські військові знищують командні пункти російської армії на Донеччині – ISW
02:35
Росіяни просунулися в низці населених пунктів Донеччини – DeepState
02:05
Ультраправа Німецька партія "АдН" на зʼїзді відмовилася засудити вторгнення Росії в Україну
01:04
Міністр оборони Німеччини спростував інформацію про блокування військової допомоги Україні
00:59
автоспортToyota може повернутися у Формулу-1
00:36
Росіяни атакували дроном Антонівку біля Херсона: є поранений
23:42
Проросійський президент Хорватії Міланович перемагає на виборах
Усі новини...
Реклама:
Реклама: