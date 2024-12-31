На підконтрольну Україні територію повернули чотирьох дітей

Благодійна організація Save Ukraine повернула з окупованої Херсонщини двох дівчат і двох хлопців.

Джерело: керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у соцмережах

Пряма мова: "Справжнє новорічне диво! На підконтрольну Україні територію повернули чотирьох дітлахів із поки що окупованого лівобережжя Херсонщини. Це – двоє хлопчиків і двоє дівчаток, яким від 3 до 17 років. Кожен і кожна пережили те, чого не має знати жодна дитина, – російський терор, погрози, допити рідних…

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Це стало можливим завдяки ініціативі президента України Володимира Зеленського "Bring Kids Back UA" та неймовірній роботі благодійної організації "Save Ukraine".

Деталі: За словами голови ОВА, тепер діти у безпеці, разом зі своїми близькими. Їм надають необхідну медичну та психологічну допомогу.

Прокудін розповів, що з початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 246 дітей із Херсонської області.