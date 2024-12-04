Російські війська атакують ударними безпілотниками

Увечері 3 грудня російські війська запустили ударні безпілотники на територію України.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 19:47 повідомили про групу БПЛА на півночі Чернігівської області.

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О 20:38 стало відомо про групу БПЛА на сході Харківської області.

О 21:04 військові попередили про групу БПЛА на півночі та півдні Чернігівської області курсом на Чернігів та Київську область та про групу БПЛА на сході та в центрі Харківської області курсом на Полтаву.

Станом на 21:55 відомо про БПЛА:

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на заході, та північному сході Чернігівської області курсом на Київщину;

в центральній частині Сумщини курсом на південь;

на сході Полтавської області курсом на захід;

на півночі Харківської області курсом на Кременчук.

О 22:37 повідомили про групи БпЛА:

на півночі Житомирщини курсом на південь;

на південному заході Чернігівської області курсом на Київську область;

на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;

на півночі Полтавської області курсом на північний захід;

на півночі Дніпропетровської області курсом на захід.

О 23:47 військові попередили про групи БпЛА:

на північному заході Чернігівщини курсом на Київщину;

на півдні Київщини курсом на захід;

в північно-центральній частині Житомирщини курсом на захід;

в центральній частині Кіровоградської області курсом на північ та захід;

на Миколаївщині курсом на північ та північний захід.

О 00:21 Повідомили про "Шахед" на Житомир зі сторони Левків.

Станом на 01:01:

Група БПЛА на півночі та півдні Чернігівщини курсом на південний схід та північний захід відповідно.

Група БПЛА в центрі та півдні Житомирщини курсом на південний схід та на захід.

Група БПЛА на півночі та центрі Хмельниччини курсом на південь та південний захід.

Група БПЛА на Черкащині, на півдні та сході області курсом на північний захід та на північний схід.

Група БПЛА на півночі Кіровоградщини курсом на північ.

Група БПЛА на півдні Вінниччини курсом на північний захід.

Група БПЛА на півночі Одещини курсом на північний захід.

Група БПЛА на півдні Миколаївщини курсом на північний захід.

О 01:07 Повітряні сили попередили про рух БПЛА на Старокостянтинів.

Мапа: alerts.in.ua

Станом на 02:04:

на півночі Чернігівщини курсом на північний захід;

на півночі Київщини курсом на захід;

на півночі Хмельниччини курсом на південний схід;

на півночі Тернопільщини курсом на південь;

на сході Полтавщини курсом на схід;

на півночі та півдні Миколаївщини курсом на північ та південний схід.

Станом на 03:03:

група БПЛА в центральній частині Чернігівщини курсом на південний захід;

група БПЛА на сході Житомирщини курсом на південний схід;

група БПЛА на півдні Миколаївщини курсом на південний схід.

О 04:20 військові повідомили про ворожий БПЛА на південному сході Запорізької області - курс західний.

О 06:59 Повітряні сили попередили про БПЛА на півдні Чернігівської області, який рухається курсом на Сумську та Київську області.