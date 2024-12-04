ISW: Росія намагається дискредитувати Україну, звинувачуючи у відмові від обміну полоненими
Росія активно проводить дискредитаційні операції проти української влади, намагаючись підірвати довіру громадян до уряду та представити Україну як державу, що нібито відмовляється від переговорів щодо обміну військовополоненими.
Джерело: ISW
Деталі: 27 листопада речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Росія готова обміняти 630 українських військовополонених у форматі "один на один". У відповідь 2 грудня російська омбудсмен Тетяна Москалькова опублікувала список цих осіб і стверджувала, що Україна відмовилася від обміну, запропонованого Росією.
Однак 3 грудня секретар Координаційного штабу, заступник начальника ГУР МО України, бригадний генерал Дмитро Усов спростував ці заяви. Він зазначив, що російська сторона не подавала офіційних запитів на обмін. Генерал також зауважив, що серед опублікованих Росією імен є цивільні, а також військовополонені, яких Україна вже повернула додому. Усов підкреслив, що Москва, ймовірно, намагається дискредитувати українські державні органи.
Дослівно: "Одне з російських інсайдерських джерел зазначило, що 29 листопада і 3 грудня заяви Захарової та Москалькової про нібито готовність Росії провести великий обмін полоненими є спробою представити західним партнерам і союзникам України неправдивий наратив про те, що українське керівництво не бажає вести переговори, при цьому брехливо зображуючи Росію як сторону, яка зацікавлена в переговорах".
Деталі: Аналітики ISW зазначають, що такі дії Кремля, ймовірно, спрямовані на відволікання уваги від зусиль РФ зірвати процес обміну військовополоненими та від постійних повідомлень про порушення прав людини в Росії, включно зі стратами українських військовополонених.
Дослівно: "Росія, а не Україна, раніше демонструвала небажання проводити обмін військовополоненими, оскільки Росія відхиляла українські пропозиції щодо обміну за кілька місяців до початку наступу українських військ у Курській області в серпні 2024 року".
Ключові висновки:
- Росія здійснює евакуацію військово-морських сил зі своєї бази в сирійському Тартусі, що може свідчити про відсутність у Росії намірів надсилати значні підкріплення на підтримку режиму сирійського президента Башара Асада в найближчій перспективі.
- 2 грудня США оголосили про надання Україні додаткової військової допомоги на суму 725 мільйонів доларів.
- Російські офіційні особи продовжують увічнювати інформаційні операції з приводу обміну військовополоненими, щоб зобразити Україну як таку, що не бажає вести переговори, і підірвати довіру українців до свого уряду.
- Повідомляється, що Індія прагне позбутися залежності своєї оборонної промисловості від Росії, посилюючи співпрацю із західними оборонними компаніями та розбудовуючи власну оборонно-промислову базу.
- Українські війська днями просунулися в Курській області і відновили втрачені позиції під Куп'янськом. Російські війська просунулися вперед поблизу Торецька, Покровська та Великої Новосілки.
- Повідомляється, що російські війська продовжували зазнавати значних втрат у живій силі та бронетехніці протягом листопада 2024 року, намагаючись підтримувати інтенсивні наступальні операції на сході України.