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Люксембург виступив проти членства України в НАТО – Spiegel

Іван Д'яконовСереда, 4 грудня 2024, 05:27
Люксембург виступив проти членства України в НАТО – Spiegel
Ксав’є Беттель (праворуч) у розмові з Анналеною Бербок та своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель висловився проти членства України в НАТО.

Джерело: Spiegel

Деталі: Висловлювання міністра прозвучали під час зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО, яка відбулася 3 грудня в Брюсселі. Беттель наголосив, що не підтримує ідею членства України в Альянсі, пояснюючи свою позицію ризиком негайного виникнення нових конфліктів.

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Пряма мова Беттеля: "Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість".

Деталі: Водночас, Беттель висловився на підтримку перспективи України стати членом Європейського Союзу.

Передісторія:

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  • Ввечері 3 грудня ЗМІ повідомили, що Німеччина та США наразі не готові підтримати надання Україні офіційного запрошення для вступу до НАТО. Проти запрошення України виступають також Словаччина та Угорщина.
  • 3 листопада у Брюсселі проходить Рада Україна-НАТО. Перед цим засіданням від президента Зеленського уперше пролунали заяви, що Україна може вступити в НАТО з частковою дією ст.5, однак ця ідея наразі не деталізована.
  • 28 листопада стало відомо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до своїх колег з НАТО із закликом запросити Україну до Альянсу: "Я закликаю вас схвалити рішення запросити Україну приєднатися до Альянсу як один з результатів зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 3-4 грудня 2024 року", – йдеться в заяві.
  • МЗС України у день початку міністерської зустрічі НАТО оприлюднило офіційну позицію щодо можливих гарантій безпеки, які можуть розглядатися як інструмент стримування від агресії РФ. Документ наголошує, що Україна наперед відмовляється від форматів, альтернативних до членства у НАТО.

НАТОЛюксембургЄС
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