Люксембург виступив проти членства України в НАТО – Spiegel

Ксав’є Беттель (праворуч) у розмові з Анналеною Бербок та своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель висловився проти членства України в НАТО.

Джерело: Spiegel

Деталі: Висловлювання міністра прозвучали під час зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО, яка відбулася 3 грудня в Брюсселі. Беттель наголосив, що не підтримує ідею членства України в Альянсі, пояснюючи свою позицію ризиком негайного виникнення нових конфліктів.

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Пряма мова Беттеля: "Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість".

Деталі: Водночас, Беттель висловився на підтримку перспективи України стати членом Європейського Союзу.

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