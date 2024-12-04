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У російському полоні загинув мер Дніпрорудного, якого окупанти викрали на початку війни

Станіслав ПогоріловСереда, 4 грудня 2024, 09:55
У російському полоні загинув мер Дніпрорудного, якого окупанти викрали на початку війни
мер Дніпрорудного Євген Матвєєв, фото: Федеров у Telegram

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що у російському полоні загинув мер обласного міста Дніпрорудне Євгеній Матвєєв, якого загарбники викрали у березні 2022 року.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова: "Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. А згодом взяли в полон і міського голову – Євгенія Матвєєва. 2 роки і 8 місяців він перебував в полоні у окупантів та був закатованим".

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Деталі: За словами очільника області, під час останнього обміну тіло загиблого повернули Україні.

"Був вольовим та принциповим. Під час окупації – не покинув ні місто, ні людей, робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував", - написав Федоров.

Що було раніше:

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  • Про те, що мера Дніпрорудного викрали російські загарбники, стало відомо 13 березня 2022 року.
  • 29 листопада в Україну повернули тіла 502 полеглих оборонців з Донецького, Луганського та Запорізького напрямків, а також з території РФ.

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