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В Україну повернули тіла 502 полеглих захисників

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 29 листопада 2024, 13:43
В Україну повернули тіла 502 полеглих захисників
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

В Україну повернули тіла 502 полеглих оборонців з Донецького, Луганського та Запорізького напрямків, а також з території РФ.

Джерело: повідомлення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

Дослівно: "За результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну Уряду України територію повернені тіла 502 полеглих оборонців".

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Деталі: Повідомляється, що з числа повернених полеглих захисників України: 397 з Донецького напрямку; 24 з Луганського напрямку; 64 із Запорізького напрямку; з моргів на території РФ повернено 17 загиблих.

Повернути полеглих захисників вдалося за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, об’єднаного центру СБУ,  МВС, Офісу уповноваженого ВРУ з прав людини, секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур сектору безпеки та оборони України.

війнаУкраїнаРосія
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