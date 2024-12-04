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Через дронову атаку на Вінничині та Чернігівщині палали будинки, авто та господарські споруди

Станіслав ПогоріловСереда, 4 грудня 2024, 11:07
Через дронову атаку на Вінничині та Чернігівщині палали будинки, авто та господарські споруди
Фото: Вінницька ОВА

У ніч на 4 грудня безпілотники російських загарбників поцілили по приватних помешканнях у Вінницькій та Чернігівській областях, внаслідок чого зайнялися пожежі та сталися руйнування.

Джерело: Вінницька ОВА у Telegram, голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram, ДСНС у Telegram

Деталі: Повідомляється, що на Вінничині у Гайсинському районі внаслідок падіння БпЛА загорівся приватний житловий будинок.

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"У будинку проживало п'ятеро людей, з них троє діток. На щастя, родина, 34-річні чоловік і дружини та троє їхніх дітей 7, 9 та 12 років, встигли вибігти з оселі та не постраждали", - зазначила заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна.

 

Частково відбулося руйнування самого будинку, автомобіля та господарських будівель. Рятувальники ліквідували пожежу.

 

На Чернігівщині дрон-камікадзе влучив у подвір’я в селі Чернігівського району. Уламками було пошкоджено будинки - без жертв.

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Що було раніше: У ніч на 4 грудня російські окупанти атакували україну ракетою Х-59/69 та 50-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів, вдалося збити 29 ворожих дронів, 18 – втрачено, 1 – направився на окуповані території.

безпілотникиВінницька областьЧернігівська областьвійна
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