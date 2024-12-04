Верховний суд підтвердив вирок двом ексберкутівцям, які побили євромайданівця

Верховний суд залишив у силі вирок двом експрацівникам батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Віктору Ейсмонту і Володимиру Мохоню.

Джерело: пресслужба ВС, Адвокатська дорадча група

Деталі: Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій у частині призначення покарання, відповідно до яких експравоохоронців визнано винуватими в перевищенні влади та службових повноважень (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України (в редакції закону України від 7 квітня 2011 року № 3207-VI)).

Реклама:

Їм призначено покарання у виді позбавлення волі строком на три роки та заборонено обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки.

Як повідомляє Адвокатська дорадча група, йдеться про перших засуджених за розгін студентського Майдану "беркутівців" Ейсмонта і Мохоня.

Зазначається, що крім того, згідно з рішеннями судів колишніх працівників спецпідрозділу визнано винними в перешкоджанні мирним зібранням та службовому підробленні, водночас у цій частині їх звільнено від відбування покарання у зв’язку із закінченням строку давності.

РЕКЛАМА:

Як установили суди, 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в Києві двоє командирів відділень взводу оперативної роти полку міліції особливого призначення "Беркут" підбігли до учасника мирного зібрання, який внаслідок тисняви впав біля монумента Незалежності.

Вони схопили потерпілого за руки та ноги, протягли кілька метрів в напрямку вулиці Інститутської, після чого підняли на ноги, застосувавши фізичне насильство, вивели потерпілого за межі території Майдану Незалежності. У подальшому затриманого учасника мирного зібрання доставили до районного управління міліції, де склали протоколи про адміністративне затримання та про адміністративне правопорушення.

Касаційну скаргу потерпілого суд задовольнив частково, водночас сума моральної шкоди збільшилася з 50 до 400 тисяч гривень.

Вказано, що повний текст постанови ККС ВС буде оголошено 9 грудня 2024 року о 16:00.

Що передувало: Колишніх "беркутівців" Віктора Ейсмонта і Володимира Мохоня Шевченківський районний суд Києва у 2021 році засудив до реального терміну - трьох років позбавлення волі за силовий розгін студентського Майдану в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року.