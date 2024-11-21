Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОГП: Жоден суддя чи прокурор, які переслідували учасників Євромайдану, не засуджений

Валентина РоманенкоЧетвер, 21 листопада 2024, 13:19
ОГП: Жоден суддя чи прокурор, які переслідували учасників Євромайдану, не засуджений
фото Oleksii Furman/Getty Images

Жоден прокурор, який незаконно обвинувачував учасників Євромайдану, і жоден суддя, який їх судив, станом на зараз не притягнуті до відповідальності.

Джерело: керівник департаменту Офісу генерального прокурора у справах Майдану Олексій Донський в інтерв'ю виданню "Лівий берег"

Пряма мова: "З тих, хто є обвинувачуваними у справах Майдану, понад 30 осіб працює в судах, правоохоронних органах. Скажу дуже важливу річ: відносно жодного судді у справах Майдану, відносно жодного прокурора немає обвинувального вироку. Жодного. Відносно слідчого – лише один".

Реклама:

Деталі: Понад 30 обвинувачуваних у злочинах проти протестувальників продовжують працювати в системі. Представник ОГП пояснює, що відсторонити людину можна лише з тієї посади, яка сприяла вчиненню злочину. Якщо посадовець після вчинення злочину перейшов на іншу роботу, то відсторонити його не можна.

Хоча загалом є десятки таких справ. 

Загалом же, розповів Донський, під час Революції Гідності було вчинено понад 4000 злочинів, у цих справах фігурують понад 10 000 людей. 89 осіб звільнили від відповідальності, переважно – через закінчення строків давності. 

РЕКЛАМА:

Те, що ці справи закрили через строки давності, пов'язано з кримінальним процесуальним законом.

Донський зазначив, що генпрокуратура пропонувала законодавчі зміни, аби унеможливити таке затягування. Був законопроєкт, який ухвалили в першому читанні за три дні до повномасштабного нападу Росії. Відтоді до нього не поверталися.

"Зараз він застарів, і щоб ситуацію змінити, ми пропонували нові норми. Ми відчуваємо супротив", – додав він. 

ЄвромайданОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала

футболП'ята поспіль поразка у Лізі Європи. Динамо поступилося Вікторії Пльзень

відео, фотоЖурналісти встановили точне місце в Білорусі, де росіяни катували українських полонених

"ДТЕК" розкрив детальний графік відключень світла на п'ятницю для Києва та 2 областей

Зеленський підписав історичне підвищення податків

Проросійська влада Грузії встановила чотирирічний мораторій на переговори про вступ у ЄС

Усі новини...
Євромайдан
У справах Майдану суд виніс ще один вирок експравоохоронцю-полковнику
Розгін Майдану: ОГП оскаржить закриття однієї зі справ проти силовиків
Розгін Майдану: суд закрив ще одну справу через закінчення строку давності
Останні новини
03:24
Байден засудив масовану атаку Росії на Україну
03:04
оновлюєтьсяРосіяни атакують Україну ударними безпілотниками
02:14
фото, відеоУ Ростовській області РФ після атаки дронів горить нафтобаза – соцмережі
02:01
БоксКличко хотів повернутися на ринг поєдинком з Дюбуа – ЗМІ
01:24
відеоУ Тбілісі поліція розігнала акцію протесту, учасників затримують
01:00
футбол"Челсі" з голом Мудрика обіграв "Гайденгайм": результати Ліги конференцій
00:18
Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала
23:59
футболПеремога та нічия, але без змін: Україна залишилася на 25-му місці у рейтингу ФІФА
23:59
"Фестиваль відчаю". Що показують на найбільшому фестивалі кінодокументалістики у світі
23:48
Новини економіки 28 листопада: Масований обстріл енергетики та підпис історичного підвищення податків
Усі новини...
Реклама:
Реклама: