ОГП: Жоден суддя чи прокурор, які переслідували учасників Євромайдану, не засуджений

Жоден прокурор, який незаконно обвинувачував учасників Євромайдану, і жоден суддя, який їх судив, станом на зараз не притягнуті до відповідальності.

Джерело: керівник департаменту Офісу генерального прокурора у справах Майдану Олексій Донський в інтерв'ю виданню "Лівий берег"

Пряма мова: "З тих, хто є обвинувачуваними у справах Майдану, понад 30 осіб працює в судах, правоохоронних органах. Скажу дуже важливу річ: відносно жодного судді у справах Майдану, відносно жодного прокурора немає обвинувального вироку. Жодного. Відносно слідчого – лише один".

Реклама:

Деталі: Понад 30 обвинувачуваних у злочинах проти протестувальників продовжують працювати в системі. Представник ОГП пояснює, що відсторонити людину можна лише з тієї посади, яка сприяла вчиненню злочину. Якщо посадовець після вчинення злочину перейшов на іншу роботу, то відсторонити його не можна.

Хоча загалом є десятки таких справ.

Загалом же, розповів Донський, під час Революції Гідності було вчинено понад 4000 злочинів, у цих справах фігурують понад 10 000 людей. 89 осіб звільнили від відповідальності, переважно – через закінчення строків давності.

РЕКЛАМА:

Те, що ці справи закрили через строки давності, пов'язано з кримінальним процесуальним законом.

Донський зазначив, що генпрокуратура пропонувала законодавчі зміни, аби унеможливити таке затягування. Був законопроєкт, який ухвалили в першому читанні за три дні до повномасштабного нападу Росії. Відтоді до нього не поверталися.

"Зараз він застарів, і щоб ситуацію змінити, ми пропонували нові норми. Ми відчуваємо супротив", – додав він.