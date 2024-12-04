Ташева, яка відмовлялась йти у Раду, пояснила, чому передумала

Постійна представницю президента у Криму Таміла Ташева все ж таки вирішила приєднатися до Верховної Ради у складі "Голосу". За її словами, зараз не має розділень на владу і опозицію – "має бути єдина команда".

Джерело: Ташева у Facebook, указ президента

Пряма мова Ташевої: "Найближчим часом я перейду працювати до Верховної Ради України. Знаю, що багато хто з вас, колеги та друзі цікавились, чи я перейду працювати до парламенту. Не буду лукавити, рішення далось дуже непросто, але зрештою воно прийняте.

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Я впевнена, що зараз не має бути цих розділень – влада та опозиція, має бути єдина команда, яка працює на користь нашої держави та задля перемоги. Тому перехід до парламенту, не змінить мого ставлення до президента, я завжди бути вважати себе частиною його команди і буду вдячна за роки роботи та те, що завдяки його особистій позиції ми змогли багато що зробити для Криму.

Попереду багато роботи з моїми майбутніми колегами з "Голосу" (майбутніми для мене, бо офіційно я депутатом ще не стала)".

Деталі: Президент Володимир Зеленський 4 грудня підписав указ щодо звільнення Ташевої з посади постпреда президента в АР Крим.

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Раніше Ташева заявляла, що не піде у Верховну Раду, тому що більше потрібна на своїй посаді і називала себе членом політичної команди президента.

Водночас ЦВК визнала постійну представницю президента у Криму обраною народною депутаткою України від партії "Голос".

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