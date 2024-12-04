Зеленський: Буданов доповів щодо намірів РФ на найближчий час

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова щодо намірів держави-агресора Росії на найближчий час.

Джерело: звернення глави держави, поширене в соцмережах

Пряма мова: "Була доповідь керівника ГУР. Буданов доповів щодо російських намірів на найближчий час і щодо ситуації в Сирії – те, як зміна розстановки сил у Сирії може змінити глобальні обставини".

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Деталі: Також була доповідь по ситуації в Грузії. Зеленський зазначив, що доручив підготувати санкційні рішення.