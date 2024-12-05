Підлітки, які влаштували вибух біля відділку поліції під Києвом, будуть у браслетах під домашнім арештом

Двом 14-річним хлопцям, які на замовлення російських спецслужб підірвали саморобний вибуховий пристрій біля райвідділу поліції у Вишгородському районі на Київщини, обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Джерело: Київська обласна прокуратура у Telegram

Дослівно прокуратура: "Наразі їм (дітям – ред.) обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю (браслет)".

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Деталі: Зазначається, що прокурори вже оскаржують це рішення в апеляційному порядку – вони просять про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Передісторія: