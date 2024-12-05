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Підлітки, які влаштували вибух біля відділку поліції під Києвом, будуть у браслетах під домашнім арештом

Ірина БалачукЧетвер, 5 грудня 2024, 11:33
Підлітки, які влаштували вибух біля відділку поліції під Києвом, будуть у браслетах під домашнім арештом
Один із затриманих. Фото СБУ

Двом 14-річним хлопцям, які на замовлення російських спецслужб підірвали саморобний вибуховий пристрій біля райвідділу поліції у Вишгородському районі на Київщини, обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.  

Джерело: Київська обласна прокуратура у Telegram

Дослівно прокуратура: "Наразі їм (дітям – ред.) обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю (браслет)".

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Деталі: Зазначається, що прокурори вже оскаржують це рішення в апеляційному порядку – вони просять про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Передісторія

  • 3 грудня СБУ повідомила, що правоохоронці затримали двох 14-річних хлопців, завербованих російськими спецслужбами, які підірвали саморобний вибуховий пристрій біля райвідділу поліції у Вишгородському районі на Київщини.
  • Підліткам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 (вчинення теракту) ККУ. Їм загрожує до 12 років в’язниці.

прокуратурадітиарешттеракт
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