На Київщині кількість злочинів на замовлення російських спецслужб зросла вдвічі

Київська обласна прокуратура повідомляє, що з початку 2024 року кількість особливо тяжких злочинів, скоєних на замовлення російських спецслужб у Київській області, зросла вдвічі. Йдеться про диверсії, підпали автомобілів військових і теракти.

Джерело: Київська обласна прокуратура

Дослівно: "З початку 2024 року у Київській області зафіксовано 18 кримінальних правопорушень, пов’язаних із підпалом автомобілів військовослужбовців ЗСУ, релейних шаф на залізничних коліях та розміщенням вибухових пристроїв із уражаючими елементами. Це удвічі більше в порівнянні із минулим роком".

Реклама:

Деталі: Зазначається, що протягом 2024 року зареєстрували:

7 кримінальних проваджень за ст. 113 ККУ (диверсія);

8 кримінальних проваджень за ст.114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);

3 кримінальні провадження за ст. 258 ККУ (терористичний акт).

За даними прокуратури, російські спецслужби залучають до диверсійної діяльності представників незахищених та малозабезпечених верств населення, включно з неповнолітніми. Виконавців шукають через соціальні мережі, зокрема Telegram, Instagram та TikTok. Їм пропонують грошову винагороду, переконують у законності таких дій і гарантують "допомогу" у разі проблем із правоохоронними органами.

Передісторія:

РЕКЛАМА: