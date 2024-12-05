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На Київщині кількість злочинів на замовлення російських спецслужб зросла вдвічі

Анастасія ПроцЧетвер, 5 грудня 2024, 11:59
На Київщині кількість злочинів на замовлення російських спецслужб зросла вдвічі
Ілюстративне фото: Київська обласна прокуратура

Київська обласна прокуратура повідомляє, що з початку 2024 року кількість особливо тяжких злочинів, скоєних на замовлення російських спецслужб у Київській області, зросла вдвічі. Йдеться про диверсії, підпали автомобілів військових і теракти.

Джерело: Київська обласна прокуратура

Дослівно: "З початку 2024 року у Київській області зафіксовано 18 кримінальних правопорушень, пов’язаних із підпалом автомобілів військовослужбовців ЗСУ, релейних шаф на залізничних коліях та розміщенням вибухових пристроїв із уражаючими елементами. Це удвічі більше в порівнянні із минулим роком".

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Деталі: Зазначається, що протягом 2024 року зареєстрували: 

  • 7 кримінальних проваджень за ст. 113 ККУ (диверсія); 
  • 8 кримінальних проваджень за ст.114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ);
  • 3 кримінальні провадження за ст. 258 ККУ (терористичний акт). 

За даними прокуратури, російські спецслужби залучають до диверсійної діяльності представників незахищених та малозабезпечених верств населення, включно з неповнолітніми. Виконавців шукають через соціальні мережі, зокрема Telegram, Instagram та TikTok. Їм пропонують грошову винагороду, переконують у законності таких дій і гарантують "допомогу" у разі проблем із правоохоронними органами.

Передісторія: 

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  • 5 грудня київська обласна прокуратура повідомила, що двом 14-річним хлопцям, які на замовлення російських спецслужб підірвали саморобний вибуховий пристрій біля райвідділу поліції у Вишгородському районі на Київщини, обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.  

Київська областьпрокуратураРосія
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