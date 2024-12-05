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Джерела: Єрмак побував у Флориді і Вашингтоні, зустрівся з Венсом і Волтцом

Олександр ШумілінЧетвер, 5 грудня 2024, 19:31
Джерела: Єрмак побував у Флориді і Вашингтоні, зустрівся з Венсом і Волтцом
Фото: Getty Images

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів у США низку зустрічей із американськими політиками і посадовцями.

Джерело: джерела Української правди

Деталі: Співрозмовники УП розповіли, що протягом останніх півтори доби Єрмак побував у Флориді і Вашингтоні. Йому вдалося поспілкуватися із новообраним віцепрезидентом Джей-Ді Венсом і майбутнім радником з нацбезпеки новообраного президента США Дональда Трампа Майком Волтцом.

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Також керівник ОП зустрівся із майбутньою очільницею апарату Білого дому Трампа Сьюзан Вайлз.

Передісторія:

  • Раніше агентство Reuters повідомляло, що українська делегація на чолі з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у Вашингтоні провела зустрічі з Волтцом, а також Кітом Келлогом – кандидатом на посаду спеціального представника з питань України та Росії.

СШААндрій ЄрмакТрамп
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