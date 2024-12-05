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ЮНЕСКО визнало українську кобзарсько-лірницьку традицію спадщиною людства

Станіслав ПогоріловЧетвер, 5 грудня 2024, 21:26
ЮНЕСКО визнало українську кобзарсько-лірницьку традицію спадщиною людства
Фото: Олесь Санін у Facebook

На 19-й сесії міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини "Програму з охорони кобзарсько-лірницької традиції" включили до реєстру належних практик з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Джерело: пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій України

Дослівно: "Особливо важливим цей здобуток є сьогодні, коли наші сучасні кобзарі, як і їхні предки за часів козацтва, підтримують бойовий дух українських захисників та надихають на боротьбу за свободу й незалежність. Їхня музика і слово, як і раніше, пробуджують в людях віру, силу та незламність".

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Деталі: Зазначається, що це стало можливим завдяки тісній співпраці Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, МЗС, постійного представництва України при UNESCO, Національної комісії України у справах UNESCO, кобзарських цехів Києва, Львова та Харкова, а також усіх зацікавлених організацій у розвитку цієї програми.

Нагадаємо: Напередодні на 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини українську писанку було визнано культурним надбанням людства.

ДовідковоПід кобзарсько-лірницькою традицією прийнято розуміти велику частину української музично-словесної спадщини, носіями якої в минулому були мандрівні незрячі співці та музиканти – кобзарі, лірники та бандуристи, а сьогодні її відродженням займаються сучасні співаки та інструменталісти.

культураЮНЕСКОУкраїна
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