Росіяни запускали ударні безпілотники по деяких областях України

Російські війська увечері 5 грудня запустили в Україну ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: О 19:19 повідомили про загрозу безпілотників для Чернігівщини, згодом з'явилась загроза для Сумщини.

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О 20:35 стало відомо про декілька груп БпЛА біля Чернігова та в районі Ніжина. На Сумщині більшість БпЛА в районі Глухова та в напрямку Конотопа.

О 20:48 стало відомо про дрони із Сумщини курсом на Полтавщину.

Станом на 21:20 повідомили про безпілотники в напрямку півночі Київщини та БпЛА в районі Славутича, Ніжина та Конотопа. Також на Полтавщині в районі Котельви, курс південно-західний.

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О 21:43 тривогу оголосили на Київщині.

О 21:56 стало відомо про безпілотники на Сумщині через Глухів, Ромни курсом на Чернігівщину; на Чернігівщині в напрямку Київщини; в районі Ніжина та Козельця; в передмісті Полтави та в районі Броварів, Борисполя та Димера.

О 22:10 повідомили про декілька груп ударних БпЛА із Київщини в напрямку Житомирської області.

О 22:41 військові попередили, що нові групи ударних БпЛА залітають на Чернігівщину та Сумщину.

О 22:48 з'явилась інформація про БпЛА у напрямку Вишгорода, Києва, у Києві працювала ППО.

Оновлено: О 00:36 6 грудня ПС повідомили, що декілька груп ударних БпЛА рухаються в районі Миргорода на Полтавщині.

О 00:46 Повітряні сили повідомили про бойову роботу на Київщині.

Дослівно о 1:56:

"Київщина:

БпЛА в районі Вишгороду.

Сумщина:

БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей".

3:02: "БпЛА на межі Житомирської та Київської областей.

БпЛА в районі Чернігова".

Оновлено: О 5:17 Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА по областях.