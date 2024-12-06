У Києві працювала ППО, уламки БпЛА впали на проїжджу частину

Вночі у п’ятницю, 6 грудня, під час оголошеної повітряної тривоги в Києві працювала ППО.

Джерело: КМВА, мер Києва Віталій Кличко

Деталі: Після першої години ночі КМВА повідомила про роботу ППО у столиці.

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Повітряна тривога в Києві була оголошена о 00:12.

Повітряні сили попереджали про рух ворожих БпЛА в бік Києва.

Оновлено: Пізніше Кличко повідомив, що в Голосіївському районі столиці, на проїжджій частині, виявили уламки збитого ворожого БпЛА.

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За його даними, загоряння, пошкоджень будівель та постраждалих немає.

О 2:18 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Що передувало: Російські війська увечері 5 грудня запустили в Україну ударні безпілотники.