Ворог окупував ще чотири населені пункти на Донеччині – DeepState
П'ятниця, 6 грудня 2024, 02:44
У ніч проти 6 грудня аналітики проєкту DeepState оновили карту, повідомивши, що росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку на Донеччині.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог окупував Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку".
Реклама:
Крім того, йдеться в повідомленні, росіяни просунулися в Кураховому, Романівці та біля Успенівки.
Що передувало: Генштаб повідомляв, що на фронті від початку доби 5 грудня відбулось 170 бойових зіткнень.
Зокрема, ворог 37 разів намагався вклинитися в українську оборону на Покровському напрямку.
РЕКЛАМА:
На Времівському напрямку Сили оборони відбивали 35 атак.