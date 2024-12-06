Ворог окупував ще чотири населені пункти на Донеччині – DeepState

У ніч проти 6 грудня аналітики проєкту DeepState оновили карту, повідомивши, що росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку на Донеччині.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку".

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Крім того, йдеться в повідомленні, росіяни просунулися в Кураховому, Романівці та біля Успенівки.

Що передувало: Генштаб повідомляв, що на фронті від початку доби 5 грудня відбулось 170 бойових зіткнень.

Зокрема, ворог 37 разів намагався вклинитися в українську оборону на Покровському напрямку.

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На Времівському напрямку Сили оборони відбивали 35 атак.