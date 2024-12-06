На Донеччині залишається близько 318 тисяч цивільних, триває евакуація – ОВА

У Донецькій області триває обов’язкова евакуація, у регіоні залишається близько 318 тисяч цивільних осіб.

Джерело: начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін під час онлайн-брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова Петліна: "Тривають евакуаційні заходи цивільного населення з території області.

Реклама:

З початку проведення цих заходів силами влади всіх рівнів, також добровольчих формувань, волонтерів та самостійно з території області було евакуйовано більше 1 млн 177 тис. осіб цивільного населення.

З них 187 тис. – це діти і більше 46 тис. – це інваліди…

І станом на зараз залишається на території Донеччини, підконтрольній українській владі, близько 318 тис. осіб".

РЕКЛАМА:

Деталі: Він нагадав, що на підконтрольній Україні території Донецької області з 2 серпня 2022 року, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів № 679, триває обов’язкова евакуація цивільного населення.

Петлін також додав, що за цей час проведення евакуації на місце постійного проживання поверталося і знову евакуювалися загалом близько 243 тис. осіб.

Що передувало: 13 листопада у 16 населених пунктах Донеччини оголосили обов’язкову евакуацію дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками у примусовий спосіб.