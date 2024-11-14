На Донеччині примусово евакуюють дітей з батьками із 16 населених пунктів

13 листопада у 16 населених пунктах Донеччини оголосили обов’язкову евакуацію дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками у примусовий спосіб.

Джерело: Донецька обласна державна адміністрація

Дослівно: "Сьогодні на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення затвердили рішення щодо проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей із батьками, особами які їх замінюють, або іншими законними представниками з таких населених пунктів Великоновосілківської селищної територіальної громади Волноваського району: Велика Новосілка, Андріївка, Багатир, Времівка, Зелений Кут, Золота Нива, Костянтинопіль, Новий Комар, Новоукраїнка, Одрадне, Олексіївка, Петропавлівка, Розлив, Слов’янка, Улакли, Шевченково. Евакуація відбуватиметься до безпечних регіонів країни".

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Деталі: Головувала під час засідання заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

Заступник голови Донецької обласної військової адміністрації Олександр Шевченко повідомив, що на момент підписання протоколу в зазначених населених пунктах мешкало 174 дитини, які вже були евакуйовані. Водночас у цих громадах все ще залишається близько 1600 осіб.

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