Окупанти запустили по Україні 53 дрони, 32 з них збили

У ніч на 6 грудня (із 20:00 5 грудня) російські війська атакували Україну 53-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками інших типів, 32 дрони вдалося знищити, ще 16 були локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 7:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 32 ворожі БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях".

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Деталі: 16 безпілотників були локаційно втрачено, а 2 полетіли у напрямку Білорусі.

Зазначається, що БПЛА загарбники запускали з району російського міста Орел.

Передісторія:

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