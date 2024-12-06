Частину Чорнобильської зони передадуть прикордонникам: у ДПСУ пояснили для чого

Частину Чорнобильської зони, а саме 695,2 гектара території, передадуть у постійне користування прикордонників для облаштування фортифікацій.

Джерело: указ президента Володимира Зеленського від 5 грудня, речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: Згідно з документом, загальну площу території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника пропонується визначити в розмірі 226 269,5 гектара.

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Кабінету міністрів доручено забезпечити у шестимісячний строк вжиття заходів щодо вилучення земельних ділянок шириною 45 метрів уздовж лінії державного кордону України, які перебувають у постійному користуванні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника (землі державної власності зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи), загальною площею 695,2 гектара й надання їх у постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України.

Як пояснює УП речник ДПСУ, у відповідності до положень Земельного кодексу України та закону України "Про державний кордон України" прикордонники продовжують оформляти земельні ділянки вздовж державного кордону шириною 30–50 метрів, а вздовж лінії державного кордону України з Росією та Білоруссю – шириною до 2 кілометрів, для облаштування та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд.

Серед іншого організована спільна робота з центральними органами виконавчої влади.

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Зазначається, що в цьому напрямку потребують відведення землі державної власності, які перебувають у комунальній чи приватній власності, а також території природно-заповідного фонду.

У відповідності до закону України "Про природно-заповідний фонд України" для відведення земель природно-заповідного фонду необхідно провести процедуру зміну меж об’єктів та територій природно-заповідного фонду. Зазначене рішення приймається органом, який створив своїм рішенням такий об’єкт.

Заповідники, заказники, заповідні урочища тощо поділяються на дві категорії – загальнодержавного та місцевого значення.

Для об’єктів загальнодержавного значення рішення приймається шляхом видачі указу президента.

Наразі прийнятий указ Зеленського від 5 грудня визначає зміну меж території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. До цього проводилася необхідна робота щодо погодження позиції в центральних органах виконавчої влади, пояснює Демченко.

Пряма мова: "Указом території земельних ділянок шириною 45 метрів надаються в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби України для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

Це дозволить продовжити впроваджувати нарощення інженерного облаштування кордону, створення комплексної системи контролю за ділянками кордону, на базі прикордонної інженерної інфраструктури та технічних засобів охорони кордону".