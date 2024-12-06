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Міністерка юстиції каже, що має зброю і право на захист

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 грудня 2024, 15:19
Міністерка юстиції каже, що має зброю і право на захист
Ольга Стефанішина. фото з Facebook Мін'юсту

Віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина каже, що має зброю і право на самозахист.

Джерело: Стефанішина під час години запитань до уряду у Верховній Раді, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У мене є зброя, тому вважаю, що маю право на самозахист. Я гадаю, що основна частина повноважень Міністерства юстиції в частині правової політики - це баланс... У всіх законодавчих змінах, які так чи інакше потребуватимуть оцінки або позиції Міністерства юстиції, має бути правовий баланс між покаранням, правом на захист, правом на самооборону в цих питаннях".

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Деталі: Стефанішина зазначила: якщо законодавчі зміни щодо легалізації зброї будуть запропоновані депутатами, то оцінка Мін'юсту базуватиметься на відповідності Конституції, законодавству, а також принципам правової політики, яка передбачає баланс прав та обов'язків усіх сторін, яких це стосується.

Читайте також: Зброя для обраних. Що не так з новим законопроєктом про легалізацію зброї для цивільних?

Передісторія:

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  • Україна залишається однією з небагатьох країн світу, де досі не врегульоване питання вогнепальної зброї для цивільних. У парламенті його обговорюють ще з 1990-х років.
  • Після 2014 року, коли почалося російське вторгнення в Україну, питання самозахисту активізувалося з новою силою. З того часу у Верховну Раду внесли кілька законопроєктів про легалізацію зброї. Один з останніх – "Про право на цивільну вогнепальну зброю" – поспіхом ухвалили в першому читанні за день до великої війни.
  • До другого читання законопроєкт дійшов майже через два роки – наприкінці грудня 2023 року.

Мін'юстКабінет міністрівзброя
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