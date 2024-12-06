Міністерка юстиції каже, що має зброю і право на захист

Віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина каже, що має зброю і право на самозахист.

Джерело: Стефанішина під час години запитань до уряду у Верховній Раді, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "У мене є зброя, тому вважаю, що маю право на самозахист. Я гадаю, що основна частина повноважень Міністерства юстиції в частині правової політики - це баланс... У всіх законодавчих змінах, які так чи інакше потребуватимуть оцінки або позиції Міністерства юстиції, має бути правовий баланс між покаранням, правом на захист, правом на самооборону в цих питаннях".

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Деталі: Стефанішина зазначила: якщо законодавчі зміни щодо легалізації зброї будуть запропоновані депутатами, то оцінка Мін'юсту базуватиметься на відповідності Конституції, законодавству, а також принципам правової політики, яка передбачає баланс прав та обов'язків усіх сторін, яких це стосується.

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