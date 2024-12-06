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В Ізраїлі заявили про ліквідацію керівника різанини у кібуці Нахаль-Озі

Тетяна ОлійникП'ятниця, 6 грудня 2024, 20:09
В Ізраїлі заявили про ліквідацію керівника різанини у кібуці Нахаль-Озі
Наслідки нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. Фото Gili Yaari/NurPhoto, Getty Images.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію заступника командира батальйону Shati угруповання ХАМАС Маджді Акілана. Він керував різаниною у кібуці Нахаль-Озі 7 жовтня 2023 року.

ДжерелоThe Jerusalem Post

Деталі: Як пише видання, в ході тижневої операції Повітряні сили Ізраїлю завдали авіаударів по батальйону "Shati". Ліквідували кількох ключових бойовиків цього підрозділу, у тому числі Акілана.

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Акілан керував різаниною в Нахаль-Озі 7 жовтня минулого року і з того часу відповідав за більшість атак проти ЦАХАЛу у північній і центральній частинах Гази.

Також повідомляється, що внаслідок авіаударів був ліквідований Мамдух Мехна, який керував плануванням та будівництвом тунелів ХАМАСу, та командира роти батальйону "Shati" Ахмада Сувайдана. Він брав участь у захопленні ізраїльських цивільних осіб у заручники 7 жовтня минулого року.

Передісторія:

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7 жовтня минулого року бойовики терористичного угруповання ХАМАС вторглися в Ізраїль із сектора Гази.

Кількість загиблих унаслідок атак ХАМАС на півдні Ізраїлю становила 1200 осіб, ще сотні людей бойовики захопили в заручники.

Незабаром після нападу уряд Ізраїлю оголосив про початок контртерористичної операції проти ХАМАС.

ІзраїльХАМАС
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