У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи – ДСНС
Субота, 7 грудня 2024, 00:34
Після атаки росіян у Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи.
Джерело: ДСНС України
Деталі: У ніч проти 7 грудня рятувальники повідомили про завершення аварійно-рятувальних робіт у Запоріжжі.
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Вони уточнили, що серед 24 травмованих – чотиримісячне немовля, діти 4 та 11 років.
Також, за даними ДСНС, у результаті авіаудару по місту загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.
Дослівно ДСНС: "На місці події працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста.
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Для ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучалося 32 рятувальника та 8 одиниць техніки".
Що передувало: Увечері 6 грудня російська армія атакувала Запоріжжя.