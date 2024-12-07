У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи – ДСНС

Після атаки росіян у Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи.

Джерело: ДСНС України

Деталі: У ніч проти 7 грудня рятувальники повідомили про завершення аварійно-рятувальних робіт у Запоріжжі.

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Вони уточнили, що серед 24 травмованих – чотиримісячне немовля, діти 4 та 11 років.

Також, за даними ДСНС, у результаті авіаудару по місту загинули 10 людей, 8 із них перебували в автомобілях.

Дослівно ДСНС: "На місці події працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста.

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Для ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучалося 32 рятувальника та 8 одиниць техніки".

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Що передувало: Увечері 6 грудня російська армія атакувала Запоріжжя.