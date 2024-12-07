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В Адигеї РФ пролунали вибухи – соцмережі

Субота, 7 грудня 2024, 04:20
В Адигеї РФ пролунали вибухи – соцмережі
фото: Astra

У столиці російської Адигеї Майкоп у ніч проти 7 грудня було чути вибухи.

Джерело: російські пабліки Astra, Shot

Деталі: Telegram-канал Astra зазначив, що жителі Майкопа повідомили про вибух і публікували у мережі кадри, як стверджується, диму в мікрорайоні Черемушки.

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Shot повідомив, що було чутно щонайменше два потужні вибухи в небі над Майкопом, у районі місцевого аеродрому.

І додав, що повітряної тривоги в регіоні на той час не оголошували.

У пабліках також пишуть, що офіційної інформації з цього приводу наразі немає.

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Нагадаємо: У жовтні Сили оборони України уразили аеродром "Ханська", що у Республіці Адигея РФ.

Росіявибух
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