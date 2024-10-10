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Генштаб підтвердив удар по військовому аеродрому "Ханська" в російській Адигеї

Ірина БалачукЧетвер, 10 жовтня 2024, 13:38
Генштаб підтвердив удар по військовому аеродрому Ханська в російській Адигеї
Скриншот з відео з Telegram-каналу Astra

Сили оборони України уразили аеродром "Ханська", що у Республіці Адигея РФ, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook, джерела "Української правди" у спецслужбах

Дослівно Генштаб: "Під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання".

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Деталі: Зазначається, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

"Завдання виконано силами і засобами СБУ, Головного управління розвідки Міноборони та Сил спеціальних операцій ЗСУ", – підсумували у Генштабі.

За даними джерела УП у спецслужбах, під час атаки на летовищі перебувало одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів. Серед них Су-34, Су-35 та Мі-8. Скільки із них знищено чи пошкоджено, наразі з’ясовують.

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"Але уже відомо, що на аеродромі масштабні пожежі і детонація. Серед іншого, це підтверджується також супутниковим моніторингом. Місцева влада оголосила евакуацію", – розповів співрозмовник видання.

За його словами, Росія використовує цей аеродром у Краснодарському краї (за 450 км від лінії фронту) для дозаправки та ракетно-бомбових ударів по підрозділах Сил оборони та населених пунктах України.

Співрозмовник УП також додав, що в ніч на 10 жовтня дрони СБУ, ГУР, ЗСУ та ССО уразили склад "Шахедів" в районі Єйська. Там зафіксовано декілька сильних вибухів, які викликали пожежу та подальшу детонацію на місці зберігання безпілотників.

Передісторія:

ГенштабРосіяаеродром
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