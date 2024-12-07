ISW: Розміщення "Орєшніка" в Білорусі не збільшує ризиків ударів по Україні чи країнах НАТО

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), розміщення системи "Орєшнік" у Білорусі не збільшує ризиків завдання ударів балістичних ракет середньої дальності по Україні або країнах НАТО.

Джерело: ISW

Дослівно: "Кремль продовжує просувати свої стратегічні зусилля з де-факто анексії Білорусі та подальшого розширення російської військової присутності в Білорусі в рамках Союзної держави".

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Деталі: Правитель Росії Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписали новий договір про гарантії безпеки в рамках Союзної держави на засіданні Вищої державної ради Союзної держави в Мінську 6 грудня.

Лукашенко публічно звернувся до Путіна з проханням, щоб Росія розмістила в Білорусі балістичні ракети системи "Орєшнік" за умови, що білоруське військово-політичне керівництво визначить цілі системи, якщо ракета коли-небудь буде запущена з території Білорусі.

Путін відповів на запит Лукашенка, заявивши, що Росія може розмістити системи "Орєшнік" у Білорусі до середини 2025 року.

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Путін зазначив, що новий договір про безпеку дозволяє Росії і Білорусі використовувати "всі наявні сили і засоби" в рамках зобов'язань Росії та Білорусі щодо взаємної оборони.

Дослівно: "Розгортання балістичних ракет "Орєшнік" в Білорусі ще поглибить військову присутність Росії в Білорусі і сприятиме реалізації давніх стратегічних зусиль Кремля, спрямованих на підрив білоруського суверенітету і фактичну анексію Білорусі в рамках Союзної держави".

Деталі: У звіті зазначають, що Росія і Білорусь також підписали 10 інших документів Союзної держави, включаючи концепцію безпеки Союзної держави, постанову про єдині правила у сфері захисту прав споживачів, постанову про спільні заходи щодо боротьби з контрабандою, угоду про формування спільного ринку електроенергії.

Дослівно: "Лукашенко, ймовірно, намагається зберегти білоруський суверенітет перед Москвою, виступаючи за те, щоб Білорусь контролювала російську зброю, розміщену в Білорусі, – зусилля, в яких Лукашенко історично зазнав невдачі".

Деталі: Лукашенко публічно попросив надати Мінську право вирішувати, як використовувати ракети "Орєшник" у Білорусі, ймовірно, у спробі зберегти суверенітет Білорусі в рамках Союзної держави і зміцнити свою переговорну позицію проти подальшої інтеграції в рамках Союзної держави.

Проте він же і зазначив, що російські військовослужбовці продовжать експлуатувати систему "Орєшник" у Білорусі. А це, йдеться в огляді, вказує на те, що Москва збереже контроль над будь-якими системами "Орєшник", розгорнутими в Білорусі.

Аналітики стверджують, що розміщення ракет "Орєшник" у Білорусі не збільшує безпосередні ризики ударів балістичних ракет середньої дальності по Україні або країнах НАТО, незважаючи на посилене брязкання ядерною зброєю з боку Кремля.

Дослівно: "Путін вкотре спробував похизуватися системою "Орєшник" та російським ракетним потенціалом під час засідання Вищої державної ради Союзної держави в рамках інформаційної операції Кремля з рефлексивного контролю".

Деталі: За оцінками ISW, постійне хизування Кремля системою "Орєшник" навряд чи свідчить про розробку особливо нових російських засобів дальнього удару.

Ключові висновки ISW за 6 грудня:

Станом на 6 грудня російські війська ще не евакуювали військово-морську базу РФ у Тартусі, Сирія, але залишається незрозумілим, чи залишить Росія свої кораблі в порту, оскільки сирійські повстанці продовжують стрімко просуватися територією, контрольованою режимом.

Схоже, що Росія передислоковує принаймні частину своїх засобів протиповітряної оборони, які захищали російську авіабазу Хмеймім у Сирії, але причина цієї передислокації наразі залишається незрозумілою.

Кремль продовжує просувати свої стратегічні зусилля з де-факто анексії Білорусі та подальшого розширення російської військової присутності в Білорусі в рамках Союзної держави.

Лукашенко, ймовірно, намагається зберегти білоруський суверенітет перед Москвою, виступаючи за те, щоб Білорусь контролювала російське озброєння, розміщене в Білорусі – зусилля, в яких Лукашенко історично зазнав невдачі.

Розміщення ракет "Орєшнік" у Білорусі не збільшує безпосередні ризики ударів балістичних ракет середньої дальності по Україні або країнах НАТО, незважаючи на посилене брязкання ядерною зброєю з боку Кремля.

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