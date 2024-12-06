Лукашенко попросив у Путіна "Орєшнік", лідер Кремля не відмовив

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до російського правителя Володимира Путіна з проханням розмістити на території країни російську так звану систему "Орєшнік".

Джерело: Лукашенко на засіданні Вищої держради Союзної держави 6 грудня, цитує державне інформагентство РБ "БелТА", Путін, якого цитує пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: На думку Лукашенка, таке рішення посилило б оборону як Союзної держави в умовах "зростаючої загрози з боку Заходу", так і білоруської території.

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Путін відповів, що вважає можливим розміщення "Орєшніка" на території Білорусі у другій половині 2025 року.

За словами глави Кремля, об'єкти ураження "Орєшніком" з території Білорусі у "ймовірного противника" визначатиме військово-політичне керівництво Мінська.

Що передувало: Російський правитель Володимир Путін прибув до Мінська для участі в засіданні Вищої держради Союзної держави 6 грудня.

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