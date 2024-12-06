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Лукашенко попросив у Путіна "Орєшнік", лідер Кремля не відмовив

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 грудня 2024, 16:18
Лукашенко попросив у Путіна Орєшнік, лідер Кремля не відмовив
фото - "БелТА"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звернувся до російського правителя Володимира Путіна з проханням розмістити на території країни російську так звану систему "Орєшнік".

Джерело: Лукашенко на засіданні Вищої держради Союзної держави 6 грудня, цитує державне інформагентство РБ "БелТА", Путін, якого цитує пропагандистське видання "РИА Новости"

Деталі: На думку Лукашенка, таке рішення посилило б оборону як Союзної держави в умовах "зростаючої загрози з боку Заходу", так і білоруської території.

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Путін відповів, що вважає можливим розміщення "Орєшніка" на території Білорусі у другій половині 2025 року.

За словами глави Кремля, об'єкти ураження "Орєшніком" з території Білорусі у "ймовірного противника" визначатиме військово-політичне керівництво Мінська.

Що передувало: Російський правитель Володимир Путін прибув до Мінська для участі в засіданні Вищої держради Союзної держави 6 грудня.

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Передісторія:

  • За даними Повітряних сил, під час ракетної атаки на місто Дніпро 21 листопада РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
  • Господар Кремля Володимир Путін у зверненні 21 листопада заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
  • Сполучені Штати офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру вранці 21 листопада балістичною ракетою, яка була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".
  • 22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада держава-агресор Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".
  • Очільник ГУР Кирило Буданов зазначив, що "Орєшнік" - назва науково-дослідної роботи, "це просто шифр". За його словами, станом на жовтень 2024 року Росія мала виготовити два експериментальні зразки ракети зі складу ракетного комплексу "Кедр", одна з яких прилетіла по Дніпру 21 листопада.
  • 28 листопада Путін заявив про нібито початок серійного виробництва системи "Орєшнік". Лідер Кремля сказав, що може застосувати ракету "Орєшнік" по "центрах ухвалення рішень у Києві".

ЛукашенкоБілорусьзброяПутін
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