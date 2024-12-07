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Зеленський прилетів у Париж

Роман ПетренкоСубота, 7 грудня 2024, 14:04
Зеленський прилетів у Париж
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський прибув до Парижа, де проведе низку зустрічей з кількома главами держав.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що, серед іншого, запланована його зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном у Єлисейському палаці.

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Увечері в суботу глави держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі 5 років тому.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що в суботу Макрон прийме Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа в Єлисейському палаці.

ЗеленськийФранціяМакрон
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