Зеленський прилетів у Париж

Президент Володимир Зеленський прибув до Парижа, де проведе низку зустрічей з кількома главами держав.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Зазначається, що, серед іншого, запланована його зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном у Єлисейському палаці.

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Увечері в суботу глави держав та урядів близько 40 країн світу візьмуть участь у церемонії відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі 5 років тому.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що в суботу Макрон прийме Зеленського та обраного президента США Дональда Трампа в Єлисейському палаці.