Серед загиблих у Запоріжжі виявилося двоє дітей, зросла кількість поранених
Серед 10 загиблих внаслідок удару по Запоріжжю 6 грудня, за результатами ідентифікації, двоє дітей. Кількість поранених зросла до 27.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram
Пряма мова: "Серед загиблих двоє дітей – продовжується ідентифікація людей, яких убили росіяни під час атаки по Запоріжжю.
Ворог ударив по пожвавленому району, де у п'ятницю ввечері люди просто поверталися додому.
Дістали поранення 26 людей. 10 загинули. Їхні особи зараз встановлюються. За попередніми даними, серед загиблих двоє дітей".
Оновлено: О 17:49 Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до 27 – по медичну допомогу звернулася ще одна жінка.
"На зараз у лікарні 13 постраждалих, серед них троє дітей. Їхній стан медики оцінюють як середній. Троє чоловіків важкі. 14 людей від госпіталізації відмовилися і лікуються амбулаторно", – додав він.
Що передувало: Увечері 6 грудня російська армія атакувала Запоріжжя.
У Запорізькій області 7 грудня оголошено День жалоби за загиблими від російського обстрілу напередодні.