Мінкульт обіцяє прозорий відбір директора Центру страткомунікацій, Биков заперечує звинувачення

У Мінкульті заявили, що проведуть відкритий та прозорий відбір на визначення нового керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки після перереєстрації установи, а в.о. директора Центру Сергій Биков заперечив звинувачення в підтримці Віктора Медведчука та проросійській позиції.

Джерело: заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос у коментарі Укрінформу, Биков у Facebook, голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в коментарі УП

Деталі: У п'ятницю в.о. директора Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки було призначено політконсультанта Сергія Бикова, який, за даними ЗМІ, раніше підтримував Віктора Медведчука.

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Пряма мова Наджоса: "Після зміни назви міністерства у вересні 2024 року до сфери нашої компетенції були віднесені питання стратегічних комунікацій та розпочався процес формування нової стратегії. Цей новий пріоритет вимагає від міністерства суттєвого посилення відповідних спроможностей існуючих структур у рамках міністерства.

Однією з таких ключових структур є Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який до останнього часу мав статус підрозділу інформаційного агентства "Укрінформ". Цей статус не дозволяє Центру повною мірою реалізовувати нові завдання міністерства у сфері стратегічних комунікацій відповідно до викликів сьогодення.

Інституційне посилення роботи Центру передбачене Планом заходів з реалізації Стратегії інформаційної безпеки на період до 2025 року. Тому керівництвом міністерства було ухвалено логічне рішення про здійснення необхідних юридичних процедур для введення Центру у правове поле шляхом перейменування іншого державного підприємства у сфері управління МКСК".

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Деталі: Наджос зазначив, що для реалізації процесу перереєстрації з'явилася об’єктивна необхідність тимчасового призначення Сергія Бикова, який свого часу працював у Центрі, на посаду виконуючого обов’язки директора державного підприємства.

Заступник міністра наголосив, що процес реєстрації буде оперативним, а після його завершення міністерством буде проведено відкритий та прозорий відбір на визначення нового керівника Центру.

Оновлено: Разом з тим, сам Сергій Биков опублікував пост у Facebook, де заперечив усі звинувачення щодо проросійської позиції та роботі на Медведчука.

"Я ніколи не співпрацював із Медведчуком чи політичними силами, які просували проросійський порядок денний. Навпаки моя позиція завжди була і залишається послідовно проукраїнською", - написав він.

Биков навів посилання на свої публікації того часу. Він також запевняє, що в 2021 році привітав рішення влади про санкції проти каналів Медведчука, які поширювали кремлівську дезінформацію.

Крім того, Биков назвав брехнею й фейком заяви, що він називав революцію Гідності "державним переворотом".

Водночас у відкритих джерелах можна знайти свідчення про роботу Бикова на Медведчука.

У своєму дописі Биков також стверджує, що у співпраці з Центром протидії дезінформації при РНБО та стейкхолдерами долучився до формування бази даних російських агентів гібридного впливу у спорті. Однак голова ЦПД Андрій Коваленко в коментарі УП заперечує участь Бикова в цьому проєкті.

Пряма мова Коваленка: "Список спортсменів готував ЦПД РНБО. Зараз Мінмолодьспорту партнери проєкту. Але Бикова там нема".

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Що передувало: 6 грудня повідомлялося, що Міністерство культури та страткомунікацій перейменувало "Науковий центр розвитку туризму" на "Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки" і призначило виконувачем обов'язків директора політконсультанта Сергія Бикова. Він до листопада 2024 року працював заступником начальника управління стратпланування та комунікацій та начальником відділу взаємодії з громадськістю та медіа Міністерства молоді та спорту.

За даними ЗМІ, Биков після революції Гідності у ЗМІ виступав із тезами на користь кума російського лідера Віктора Медведчука, якого у 2022 році обміняли на військовополонених із "Азовсталі", та відкрито підтримував держзрадника. Зокрема, наголошував, що замість співпраці з ЄС та НАТО потрібно втілювати "мирний план Медведчука". Биков навіть називав революцію Гідності "державним переворотом".