Зеленський зустрівся з президенткою Грузії й закликав не дати здати країну Путіну

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

Джерело: Зеленський у Telegram

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Пряма мова: "Україна підтримує та солідарна з грузинським народом, який зараз відстоює достойне майбутнє для себе. Важливо завжди поважати думку людей і не дати уряду Іванішвілі здати країну Путіну.

Це питання контролю над Чорноморським регіоном, який хоче встановити Росія. Це загроза національній безпеці всіх у регіоні та у Європі.

Запевнив пані президентку, що ми зі свого боку будемо координуватися з партнерами не тільки у Європі, щоб відреагувати дійсно системно і допомогти народу Грузії в захисті свого права жити незалежно".

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Що передувало: 5 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти проросійської влади Грузії, зокрема мільярдера експрем'єра Бідзіни Іванішвілі і його поплічників. Загалом санкції ввели проти 19 осіб.

У Грузії тривають протести після заяви прем’єра про те, що Тбілісі до 2029 року ставить на паузу питання про відкриття перемовин про вступ до ЄС.