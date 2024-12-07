Росіяни запустили ударні БпЛА з різних напрямків
У суботу ввечері російські війська атакують Україну ударними безпілотниками з різних напрямків.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 20:21 загрозу ударних БпЛА було оголошено на Харківщині та Донеччині.
Згодом Повітряні сили повідомили, що група ударних БпЛА на межі Харківської та Донецької областей рухається в південно-західному напрямку.
О 20:31 з'явилося повідомлення про ударний БпЛА на Запоріжжі, курсом на Дніпропетровщину.
Станом на 20:56:
- Група БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.
- Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоградський район.
- Декілька груп БпЛА на межі Харківської та Донецької областей у південно-західному напрямку.
О 21:10 загрозу ударних БпЛА оголосили в Чернігівській області.
Станом на 21:27:
- БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.
- Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.
- Декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.
- Дніпро – рух ударних БпЛА з півдня у напрямку міста.
Станом на 21:55
- Група БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку (Чернігів).
- Декілька груп БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.
- БпЛА на Полтавщині курсом на Сумщину.
- БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.
- Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.
- Декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.
- Декілька груп БпЛА на Донеччині у південно-західному напрямку.
- Група БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.
Станом на 23:30:
- БпЛА на межі Черкащини та Київщини курсом на захід.
- Група БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.
- БпЛА на півночі Чернігівщини.
- БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину.
- Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
О 23:45 військові повідомили про групу ударних БпЛА на Київщині, які рухаються у напрямку Білоцерківського району. Також повідомили про ударний БпЛА з Кіровоградщини на Вінниччину.
О 23:57 Повітряні сили попередили про ударний БпЛА, який рухається у напрямку Києва з півдня.
Станом на 00:06:
- Група БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
- Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
- БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини курсом на захід.