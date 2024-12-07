Росіяни запустили ударні БпЛА з різних напрямків

У суботу ввечері російські війська атакують Україну ударними безпілотниками з різних напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 20:21 загрозу ударних БпЛА було оголошено на Харківщині та Донеччині.

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Згодом Повітряні сили повідомили, що група ударних БпЛА на межі Харківської та Донецької областей рухається в південно-західному напрямку.

О 20:31 з'явилося повідомлення про ударний БпЛА на Запоріжжі, курсом на Дніпропетровщину.

Станом на 20:56:

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Група БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.

Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоградський район.

Декілька груп БпЛА на межі Харківської та Донецької областей у південно-західному напрямку.

О 21:10 загрозу ударних БпЛА оголосили в Чернігівській області.

Станом на 21:27:

БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.

Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.

Декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.

Дніпро – рух ударних БпЛА з півдня у напрямку міста.

Станом на 21:55

Група БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку (Чернігів).

Декілька груп БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.

БпЛА на Полтавщині курсом на Сумщину.

БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.

Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.

Декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.

Декілька груп БпЛА на Донеччині у південно-західному напрямку.

Група БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.

Станом на 23:30:

БпЛА на межі Черкащини та Київщини курсом на захід.

Група БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.

БпЛА на півночі Чернігівщини.

БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину.

Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на захід.

О 23:45 військові повідомили про групу ударних БпЛА на Київщині, які рухаються у напрямку Білоцерківського району. Також повідомили про ударний БпЛА з Кіровоградщини на Вінниччину.

О 23:57 Повітряні сили попередили про ударний БпЛА, який рухається у напрямку Києва з півдня.

Станом на 00:06: