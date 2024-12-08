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Сили ППО збили 28 з 74 російських БПЛА

Роман ПетренкоНеділя, 8 грудня 2024, 08:47
Сили ППО збили 28 з 74 російських БПЛА
фото: ПС

Уночі на 8 грудня над Україною було збито 28 ворожих БпЛА, ще 46 локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Уточнюється, що окупанти запускали БПЛА з Брянська, Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.

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ППО працювала у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Нагадаємо: У ніч на 8 грудня ворог атакував Дніпропетровську область дронами та важкою артилерією. Постраждала одна людина, зафіксовано значні пошкодження інфраструктури.

Повітряні сили ЗСУППО
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